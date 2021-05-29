Когда сажать сельдерей и хрен в июне 2021 года: подготовка семян к посадке
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Когда сажать сельдерей и хрен в июне 2021 года: подготовка семян к посадке

7:15:315/29/2021Фото: pixabay.com
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Хрен содержит в себе очень много эфирных масел, в частности горчичное и аллиловое, которые придают его вкусу жгучести. А также много витамина С, соли кальция, калия, натрия.

Листья сельдерея срезают несколько раз за лето

Сельдерей и хрен - два морозоустойчивых растения. Эти овощи хорошо растут как весной, так и осенью. А также пользуются популярностью у любителей улучшать вкусовые качества своим готовым блюдам.

Сельдерей очень богат витаминами С, А и В. Чаще всего его сеют в грунт в начале мая на расстоянии между рядами - 15 см. Обязательно следят за увлажненностью почвы, поэтому на протяжении 10 дней, пока появляются всходы, его ежедневно поливают. Также этот овощ хорошо приживается в рыхлой почве, которая находится на освещенном солнцем месте. Кроме того, его листья срезают несколько раз за лето, многие их высушивают на зиму.

Хрен содержит в себе очень много эфирных масел, в частности горчичное и аллиловое, которые придают его вкусу остроты. А также много аскорбиновой кислоты, солей кальция, много калия и натрия. Это растение улучшает пищеварение и обладает антимикробными свойствами.

Благоприятнее всего всего сажать хрен в мае, но если вы не успели - июнь можно использовать. На 1 кв. м можно выращивать до шести растений, и выбрать нужно солнечное место. На выбранный участок добавляют перегной и как можно тщательнее его перекапывают. После полива можно высаживать черенки не тоньше 1 – 1,5 см, держась на расстоянии в 35-40 см.

Чтобы корневища получились прямые и ровные, от корня отгребают немного земли и обнаженную часть отирают ветошью, обламывая боковые корешки. Затем снова засыпают землей.

Лучшие июньские дни для посадки хрена и сельдерея в 2021 году: 6, 8, 21, 26 числа.

Самые неблагоприятные - 9, 10, 11, 24 июня.

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