Красивые мирные открытки с Днем миротворцев ООН 29 мая и добрые поздравления
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Красивые мирные открытки с Днем миротворцев ООН 29 мая и добрые поздравления

6:00:055/29/2021Фото: bipbap.ru
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В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (57/129) объявила 29 мая Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций (International Day of United Nations Peacekeepers).

Международный день миротворцев ООН

Ты конфликт решаешь смело,
Конфликт мирового масштаба,
Для всей планеты делаешь важное дело,
Н назвать твою силу воли слабой!
Со славой сегодня тебя мы встречаем,
С Днем миротворцев ООН поздравляем,
Так пусть мудрость тебя не покидает,
И твой талант в профессии только расцветает!

Международный день миротворцев ООН

С праздником тебя, миротворец ООН!
Ты помогаешь нам войну преодолеть!
Побед тебе желаем миллион!
И никогда-никогда ни о чем не жалеть!
Пусть все конфликты на земле разрешить тебе удастся!
Чтоб наши дети под небом голубым могли легко смеяться!
Миротворец! Мир для всех сохрани!
И пусть не будет преград на твоем пути!

Международный день миротворцев ООН

Здоровья тебе, мира в семье,
Дорогой миротворец! Сегодня твой день!
Пусть планета никогда не окажется в беде!
На душу не ложится грусти тень!
Пусть вокруг тебя всегда цветет весна,
Помогает конфликты разрешать тебе она,
Пусть ничего твою жизнь не омрачает,
Пусть чаще счастье в жизни у тебя бывает!

Международный день миротворцев ООН

С Днем миротворцев ООН! Поздравляем!
Службы верной и успешной мы тебе желаем!
Пусть споры решаются победой твоей!
Ради мира на земле! Ради наших детей!
В твоем деле нельзя руки опускать,
Это каждый миротворец должен знать,
Вот и мы тебе желаем никогда не сдаваться,
Всегда побеждать и в успехе купаться!

Международный день миротворцев ООН

Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru

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