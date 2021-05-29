Красивые мирные открытки с Днем миротворцев ООН 29 мая и добрые поздравления

Ты конфликт решаешь смело,
Конфликт мирового масштаба,
Для всей планеты делаешь важное дело,
Н назвать твою силу воли слабой!
Со славой сегодня тебя мы встречаем,
С Днем миротворцев ООН поздравляем,
Так пусть мудрость тебя не покидает,
И твой талант в профессии только расцветает!
С праздником тебя, миротворец ООН!
Ты помогаешь нам войну преодолеть!
Побед тебе желаем миллион!
И никогда-никогда ни о чем не жалеть!
Пусть все конфликты на земле разрешить тебе удастся!
Чтоб наши дети под небом голубым могли легко смеяться!
Миротворец! Мир для всех сохрани!
И пусть не будет преград на твоем пути!
Здоровья тебе, мира в семье,
Дорогой миротворец! Сегодня твой день!
Пусть планета никогда не окажется в беде!
На душу не ложится грусти тень!
Пусть вокруг тебя всегда цветет весна,
Помогает конфликты разрешать тебе она,
Пусть ничего твою жизнь не омрачает,
Пусть чаще счастье в жизни у тебя бывает!
С Днем миротворцев ООН! Поздравляем!
Службы верной и успешной мы тебе желаем!
Пусть споры решаются победой твоей!
Ради мира на земле! Ради наших детей!
В твоем деле нельзя руки опускать,
Это каждый миротворец должен знать,
Вот и мы тебе желаем никогда не сдаваться,
Всегда побеждать и в успехе купаться!
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru