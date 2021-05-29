Ароматные открытки с Днем здорового пищеварения 29 мая и вкусные поздравления

Если будешь за питанием следить,
Здоровым сто лет ты сможешь прожить,
Весь секрет в здоровой пище,
Организм твой будет чище!
Смолоду желудок ты свой береги,
Что попало, в рот свой не тяни,
Научись понимать, что полезно, что нет,
В этом и есть здоровья секрет!
Очищай кишечник, и – будешь здоров!
Ты ведь моешь руки и лицо каждый день,
Изнутри себя очистить тоже будь готов,
Пусть собой заниматься тебе будет не лень!
Береги свое здоровье! Оно бесценно!
Правильно питайся непременно!
Поздравляем с Днем здорового пищеварения!
И желаем в жизни удовлетворения!
Поздравляем с Днем здорового пищеварения!
И желаем не терять к жизни вдохновения!
Пусть на здоровье тебе будет не наплевать!
Здоровое питание желаем выбирать!
Мой продукты под проточной водой!
Будь всегда бодрый и молодой!
Пусть никогда у тебя живот не болит!
И будет прекрасным и здоровым аппетит!
Питайся правильно и желудком не болей!
Сока свежего в стакан себе налей,
Кашу с маслом на завтрак отвари,
И в хорошем настроении этот день проживи!
И от нас прими сегодня поздравления,
С Днем здорового пищеварения!
Пусть у тебя не будет проблем,
В этой сфере! От слова «совсем»!
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru