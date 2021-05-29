"Школа не охранялась": Глава СК раскритиковал безопасность в казанской гимназии, где погибли 9 человек
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"Школа не охранялась": Глава СК раскритиковал безопасность в казанской гимназии, где погибли 9 человек

3:56:185/29/2021Фото: Wikimedia Commons
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Руководитель Следственного комитета Бастрыкин высказал неудовольствие исполнением требований, по которым должна обеспечиваться безопасность в школах страны.

Глава СК недоволен осуществлением охранных мероприятий в казанской школе

Глава СК Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию со способом охраны казанской гимназии, в которой в начале мая произошло массовое убийство.

"Школа не охранялась, хотя был договор об охране.  Охраны не было, хотя договор существовал", — сказал он в пятницу на военно-научной конференции в Москве.

Руководитель Следственного комитета высказал неудовольствие исполнением требований, по которым должна обеспечиваться безопасность в школах страны.
"Докладываю — 50 процентов из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат", — констатировал он.

11 мая в Казани была расстреляна гимназия № 175. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев устроил кровавое побоище, в результате которого 9 человек погибли, 20 получили ранения. У нападавшего было оружие, которое он купил после получения разрешающих документов.

Казанскому стрелку Галявиеву грозит пожизненное заключение, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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охрана учебных заведенийкритика работы
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