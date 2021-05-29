"Школа не охранялась": Глава СК раскритиковал безопасность в казанской гимназии, где погибли 9 человек

Глава СК Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию со способом охраны казанской гимназии, в которой в начале мая произошло массовое убийство.
"Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Охраны не было, хотя договор существовал", — сказал он в пятницу на военно-научной конференции в Москве.
Руководитель Следственного комитета высказал неудовольствие исполнением требований, по которым должна обеспечиваться безопасность в школах страны.
"Докладываю — 50 процентов из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат", — констатировал он.
11 мая в Казани была расстреляна гимназия № 175. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев устроил кровавое побоище, в результате которого 9 человек погибли, 20 получили ранения. У нападавшего было оружие, которое он купил после получения разрешающих документов.
Казанскому стрелку Галявиеву грозит пожизненное заключение, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".