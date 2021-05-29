Дизайнерские открытки с Днём химика 30 мая 2021 и свежие поздравления

Нахимичить не пустяк,
Надо знать, что и как,
Химиков мы поздравляем,
И успехов нажелаем!
Новых, свежих вам идей,
И прекрасных только дней,
Чтоб открытия вели,
Чтобы сбылись все мечты.
Ты «нахимичишь», что угодно,
Ты много формул разных знаешь!
И каждый опыт превосходно
Ты день за днем осуществляешь!
Пускай «химическое» дело
Будет всегда твоим призванием!
Пускай неделя за неделей
Приносит только процветание!
Тебя спешу поздравить я сейчас
С Днем химика от сердца и души!
Ведь в химии ты профи, просто ас!
Успехов тебе малых и больших!
Желаю тебе аурума много,
Лишь чистый кислород всегда вдыхай!
Всего тебе хорошего, благого,
От жизни только радость получай!
Без химии нам ни туда ни сюда,
Так прочно она в наши жизни вошла.
Всех тех, кто причастен, я поздравляю!
И новых открытий я вам пожелаю.
Карьерного взлета, отличных идей,
И личного счастья, и добрых вестей.
Чтоб химия людям лишь благом была,
И новых имен бы стране принесла!
Источник: pozdravok.ru