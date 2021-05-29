Самых жестоких знаков зодиака в социальных сетях назвали астрологи

Лайкать в ответ - значит быстро отвечать на негативные комментарии, критические замечания, тень или несправедливое обращение. Это жестокое возвращение, и это способ уничтожить человека, на которого оно нацелено, пишет yourtango.com.
Когда вы лайкаете в ответ, вы уверены в себе, напористы и не боитесь оказаться кому-то в лицо. У вас есть гордость, и вы не позволите кому-то заставить вас чувствовать себя хуже.
Кто такие жестокие знаки зодиака в астрологии, которые отвечают в ответ?Это знаки зодиака, которые отказываются прикусить язык, и, что неудивительно, включают в себя сочетание огненных и воздушных знаков, а также земных и водных знаков, которые также не боятся выставлять все это на всеобщее обозрение.
Люди, которые отвечают в ответ, говорят то, что нужно сказать, и говорят это так, чтобы это оказало влияние. Когда вы отвечаете, вы всегда готовы сделать заявление, и то, что вы делаете, не остается незамеченным.
Кто-то лайкает вас за что-то, затем вы попадаете в Twitter или Instagram, и вы лайкаете в ответ, заставляя их сожалеть, что они когда-либо пытались вас сбить .
Когда вы отвечаете в ответ, у вас всегда есть цель, потому что вы отвечаете на то, что было нацелено на вас. Есть некоторые оскорбления и негативные комментарии, значение которых будет только возрастать, если вы на них не отреагируете, поэтому вам нужно закрыть их со стилем.
Вот список самых жестоких знаков зодиака, согласно астрологии.Давайте познакомимся с темными сторонами вашего солнечного знака .
1. Овен (21 марта - 19 апреля)Огненные знаки свирепы, и Овен - самый жестокий знак зодиака среди них. Но Овен также практически бесстрашен.
Овен никогда не будет ждать и думать о вещах, прежде чем он отреагирует на негативное замечание; они немедленно хлопнут в ладоши. Они также не собираются никак себя подвергать цензуре.
Овен сначала скажет все, что придет им в голову, а если это будет резко, то разберется с этим позже. Овен не уклоняется от конфронтации, особенно если думает, что с ним обращаются несправедливо или кто-то намеренно ведет себя грубо.
2. Водолей (20 января - 18 февраля)Когда Водолей хлопает в ответ, они будут делать это самым творческим и непредсказуемым способом. Их хлопки в ответ будут исходить не из эмоциональных, а из мозговых источников.
Водолеи упрямы и решительны, поэтому, если они не получат желаемой реакции, они будут хлопать в ответ, пока не получат. Они ничего не делают на полпути или из безопасного места - с ними все или ничего.
3. Лев (23 июля - 22 августа)Лев хлопает в ответ, чтобы постоять за себя и за других. Они энергичные и добрые, поэтому неважно, сколько им нужно сделать.
Когда дело доходит до того, чтобы кого-то поддержать или убедиться, что он не стал жертвой несправедливой критики, Лев берет ситуацию на себя и хлопает в ответ.
Когда Лев хлопает в ответ, намеченная цель не будет знать, что их поразило, и определенно поставит их на место. Вы не хотите выговора от Льва.
4. Близнецы (21 мая - 20 июня)Близнецы умны и знают, что сказать в любой ситуации, поэтому, когда они хлопают в ответ, это дает желаемый эффект.
Еще одна вещь, которую Близнецы делают для них, - это то, что они очень остроумны и обладают острым чувством юмора, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы жертва осознала, насколько тщательно ее сделали выговор.
Бессмысленно пытаться пройти еще один раунд с Близнецами, потому что они всегда будут побеждать.
5. Дева (23 августа - 22 сентября)Дева считается одним из самых злых знаков зодиака, особенно когда кто-то вмешивается в их планы.
Девы уведомят человека, сделавшего комментарий, и скажут что-то вроде: «Я уверен, что я вас не расслышал. Вы не хотели показаться грубым / неуместным / глупым, не так ли?»
А затем, в зависимости от того, отступил ли человек и попытался исправить это, или он поддержал свои комментарии, Дева убивает, хлопая в ответ настолько разрушительным, что у человека кружится голова.
Не пытайтесь перехитрить Деву, иначе пожалеете.
6. Скорпион (23 октября - 21 ноября)Что это за старое выражение? Вы не хотите злить Скорпиона из-за того, что он вас облажает ? Если это не так, это что-то вроде этого, и это правда.
Скорпион не собирается молчать или ничего не делать, если думает, что его оскорбили или обидели. Скорпионы будут хлопать в ответ с удвоенной силой, и это может не потребовать много слов, но это окажет огромное влияние и заставит их цель оценить всю свою жизнь.
Да, Скорпион в ответ такой мощный ответ.
7. Телец (20 апреля - 20 мая)Телец приписывает свою жестокость своему упрямству и собственнической стороне. Столь упрямство - хамартия Тельца, и, несмотря на то, что он такой сдержанный, он может привести к хлопку в спину, которого люди не ожидают.
Это упрямство заставляет Тельцов бросаться вперед с ненавистными комментариями и терзать собеседника до тех пор, пока ему нечего будет сказать.
8. Рак (21 июня - 22 июля)Когда дело доходит до жестокого / жестокого уровня Рака, они срабатывают, когда им больно. Рак - эмоциональный знак, да, но когда они обижены или чувствуют угрозу, они могут стать злыми.
Рак уже является угрюмым знаком зодиака, поэтому, когда их эмоции так сбиваются, они обычно хлопают в ладоши из-за боли.
Рак - это знак, который будет появляться в комментариях и говорить довольно неприятные вещи, о которых они неизбежно пожалеют позже. Потому что под этой свирепой персоной скрывается кто-то, кто пытается выразить свою боль.
9. Козерог (22 декабря - 19 января)Считается одним из самых опасных знаков зодиака, быть жестоким не всегда означает жестокость; на самом деле, иногда это далеко не так.
И хотя Козероги могут быть опасны своим острым языком и хитростью, их способность противостоять делает их еще более могущественными.
Козерог - королева, за которой остается последнее слово, поэтому приготовьтесь к тотальной войне в Твиттере, если вы попадете в нее с Козерогом. Они могут идти всю ночь напролет и никогда не отступят.
10. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).Стрелец, будучи самым холодным знаком Зодиака, обычно плывет по течению. Однако они не терпят всего. Стрелец не любит драму и презирает людей, ищущих внимания. Они бы предпочли сосредоточиться на самом важном в жизни: новом опыте, оптимизме и юморе.
Но когда дело доходит до людей, которые начинают драму ради того, чтобы начать драму, у Стрельца нет к ним терпения и он резко обрезает скверные комментарии . По словам Стрельца, «ни у кого нет на это времени».
11. Весы (23 сентября - 22 октября)Весы становятся жестокими, когда чувствуют, что ими пользуются. Никто не может избавиться от Весов, не столкнувшись с последствиями.
С другой стороны, Весы нахальные и милые, и они почти никогда не хотят хлопать в ответ. Фактически, они являются одним из наименее конфронтационных знаков зодиака, и они предпочли бы скрыть этот вопрос и продолжать двигаться вперед.
Но не стоит их недооценивать! Потому что, когда они хотят быть злыми и защищаться, они подходят вам к горлу.
12. Рыбы (19 февраля - 20 марта)Рыбы, которым нравятся водные знаки , находятся в основе опроса тотема жестокости, и все потому, что они на самом деле являются самой старой душой в группе.
Это означает, что у них больше зрелости, творческих способностей, интуиции и мудрости, чем у остальных знаков.
Когда дело доходит до аплодисментов, Рыбы с большей вероятностью проигнорируют грубые комментарии и станут крупнее. Обычно помогает то, что они живут в своем собственном маленьком пузыре и могут даже не замечать приближающихся атак.