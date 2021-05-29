Как ваше тело, разум и дух развиваются каждые 7 лет: очень детальный разбор семилеток жизни

Это не миф, а научно доказанный факт, что наше тело и разум меняются каждые 7 лет. Все мы меняемся ежеминутно, наши клетки сменяют друг друга и меняются.
По мнению Рудольфа Штайнера и других ученых, семилетние циклы чрезвычайно важны для врачей, учителей, социологов и психиатров.
Это происходит из-за того, что ваш разум и тело меняются каждые 7 лет, пишет yourtango.com.
Вот как меняется ваш разум и тело каждые 7 лет.
0-7 лет: физическое, эмоциональное и социальное развитие под влиянием вашего непосредственного окруженияЭто начало жизни, самый важный этап в жизни.
В этот период нами движет инстинкт голода, потребность в любви, защите и поддержке, чувство боли и влияние на окружающую среду.
При этом выстраиваются наши внутренние и ментальные структуры, которые в последующие годы позволяют нам чувствовать, думать и осознавать нашу индивидуальность как личности.
Мы узнаем множество поведенческих реакций бессознательно, и культура, в которой мы родились, оказывает на это сильное влияние. Австралийский абориген отреагировал бы на гусеницу, съев ее, в то время как кто-то из Северной Европы или Америки повел бы себя иначе. Наше обучение в младенчестве зависит от того, как мы реагируем - с готовностью или со страхом.
Физическая и железистая системы при рождении отличаются от тех, что были в более поздние годы. Поскольку половые органы еще не сформировались, а вилочковая железа очень большая, с возрастом становится меньше, мы не испытываем никаких сексуальных ощущений, и наши реакции на правду или ложь очень примитивны. Постепенно ребенок развивает социальную мораль.
Обучение - одно из ключевых направлений деятельности этого периода. Мы изучаем двигательные движения, речь, отношения, которые у нас есть с собой и с окружающей средой, а также язык (языки) для общения.
С самого рождения мы зависим от наших близких в наших физических, эмоциональных и социальных потребностях. Если наши близкие покидают нас или нам угрожает их уход, мы испытываем чувство ревности, гнева или боли.
Если мы не сможем повзрослеть после этого возраста, взрослые, мы испытаем это на более высоком уровне.
7-14 лет: быстрое физическое развитие и растущая психологическая автономияЗдесь продолжается развитие более ранней фазы. Начавшиеся идеи, концепции, ассоциации теперь обнаруживаются ребенком.
Ребенок испытывает физическое и психологическое развитие. Половые органы медленно начинают созревать, приближаясь к половому созреванию. Тимус значительно уменьшается в размерах, способствуя развитию правильного, неправильного и социальной ответственности. Взрослые зубы заменяют молочные зубы.
Ребенок начал создавать собственный внутренний мир со своими героями, мечтами, счастьем, опасностями и воображением. Направление интереса ребенка также видно в этот момент времени.
Усиливаются ассоциации с внешним миром. Ребенок учится делиться прежними инстинктами, взаимодействовать и контролировать их в пользу гармоничного выживания в группах.
Все это привычки усвоили, став частью характера ребенка.
14-21 год: эмоциональное и половое развитиеДля этого периода характерны сильные эмоциональные и физиологические изменения с наступлением половой зрелости. Их физические и эмоциональные инстинкты могут иссякнуть, и они могут открывать себя по отношению к миру.
На этом этапе вы начнете испытывать физический, эмоциональный и социальный рост в период полового созревания, по мере того как ребенок превращается из подростка во взрослого. Мы начинаем становиться «застенчивыми», мы начинаем ценить искусство, музыку, литературу и различать более тонкие оттенки цвета.
Наши представления о морали меняются. Мы осознаем свою сексуальность , мы склонны выбирать партнера в соответствии с нашими собственными потребностями, и нам трудно определить свои границы .
Независимость - одна из ключевых движущих сил этого периода. Некоторые из нас испытывают это желание вырваться из дома. Наше детство исчезает, оставляя после себя шрамы, которые влияют на наш мир.
Этот этап должен добавить нам зрелости и достоинства. Если этого не происходит, то нас называют незрелыми.
21-28 лет: умственная и эмоциональная утонченностьВо время этой фазы молодой человек, наконец, вступает в стадию жизни, которая в умственном и эмоциональном плане становится взрослой. На этом этапе вы обретаете чувство контроля над своими эмоциями, и ваши физические силы достигают пика вместе с вашим энтузиазмом, независимостью и безрассудством.
Мы начинаем создавать основу нашей карьеры и отношений, которые заслуживают уважение в мире. Искры интереса, замеченные в более ранних циклах, имеют определенную форму, и теперь способности более развиты. В отношениях мы учимся выбирать партнеров, исходя из того, кем они являются. Мы учимся жить с ними жизнью, любя, поддерживая, приспосабливая, уважая, идя на компромисс, не причиняя себе никакого вреда.
Мы действуем с помощью интуиции, суждения, понимания и проницательности. Мы начинаем позитивно подходить к проблемам наших отношений и решаем проблемы на нашем профессиональном уровне.
Если личные отношения и проблемы не исчезнут сейчас, мы столкнемся с ними в последующие годы.
28-35 лет: физический и умственный пикЭто этап, на котором наш творческий процесс выходит на первый план. На этом этапе ваша физическая база находится в максимальной силе, и вы полны амбиций и знаний.
Большинство людей достигают небывалых высот в своей карьере или создают прочные отношения, женятся, заводят детей и т. д.
Исследователи и художники сейчас находятся на пике своей карьеры. По мнению исследователей , центры ассоциации мозга достигают своего пика в возрасте 35 лет.
Эмоции становятся тонкими. Мы лучше понимаем себя и осознаем, кто мы и какие персонажи навязаны нам нашей семьей, друзьями и обществом.
35-42 года: стадия «кризиса среднего возраста»В зависимости от личности и обстоятельств ощущается новое беспокойство.
На этом этапе человек, вероятно, либо доволен своим состоянием, либо его разум находится где-то в другом месте, учитывая необходимость серьезных изменений в жизни.
Наша карьера, привычки, отношения оцениваются нами, модифицируются и изменяются. Мы можем отличить нас от тех, кто этого не делает.
Для тех, кто еще не достиг пика реализации или творчества на ранней стадии, это самое подходящее время.
42-49 лет: личное переосмыслениеЭто этап, когда в нашей жизни происходят серьезные изменения.
На этом этапе вы обосновались, обосновались и адаптировались к своей жизни.
Вы можете быть мамой, папой, женатым человеком, холостяком, и идея детей, семьи или работы становится все более важной в это время.
Мы все занимаемся самоанализом и делаем важные повороты, будь то карьера или отношения.
Если мы еще не оставили след в жизни, мы стараемся добиться этого в этом возрасте. Эмоциональная любовь сейчас больше похожа на безусловную любовь, но многие из нас склонны сохранять эмоциональный возраст ребенка. В этом возрасте мы начинаем отказываться от стереотипов и верить в себя.
49-56 лет: духовное пробуждениеУ вас есть вдохновение, мастерство и растущая сила в вашей карьере и в жизни в целом.
В этом возрасте мы находимся в середине нашей жизни и в основном довольны своей жизнью и тем, где мы находимся сейчас.
Потеряв силу и жизненную силу, мы смотрим внутрь. Мы принимаем изменения в нашем теле. Для тех, кто не осознал, кто они и какова их цель в жизни, этот возраст - эпоха крайней депрессии.
56-63 года: более глубокое понимание жизниВаша интуиция и знания в это время очень сильны, когда вы входите в сознание, и ваше чувство связи с миром находится на небывало высоком уровне.
Это возраст принятия внутреннего мира и спокойствия в жизни. Произошел большой сдвиг в приспособлении к нашему стареющему телу, нашим отношениям и нашему изменяющемуся восприятию мира вокруг нас.
63-70 лет: рост комфорта в жизниЭти годы предлагают благословение, благодать и возможность для вас и других.
В этот период мы начинаем глубже понимать самих себя с уменьшением потребностей во внешнем мире. Мы склонны видеть лучшую сторону вещей и осознавать смерть. В это время практикуется непривязанность.
70-77 лет: созревание в истинном яЭти годы предлагают больше интуиции, принятия и мудрости в жизни. Вы больше связаны с собой и миром, чем в предыдущих циклах.
Вы можете созреть в любое время, но это период, когда можно больше всего соединиться со своим внутренним я. Безусловная любовь сильно возрастает, и человек начинает больше принимать.
От 77 до 84 лет: этап передачи знанийНачиная с этих лет и далее люди будут обращаться к вам за вашей мудростью, видением и интуитивными словами в долгосрочной перспективе.
К этому времени уже сформировалось новое «я». Оно возникло из уже прожитого жизненного опыта. Восприятие расширилось, и человек живет по-другому.