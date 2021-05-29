По сообщению МЧС, 29 и 30 мая в Новосибирской области при прояснении ожидаются заморозки до -2 С.
Так же сохраняется высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса).
Днем 29 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер северный 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8°С, местами заморозки до -2°С, днем +15, +20°С, местами до +25°С.
Сегодня народный праздник - Федор Житник. Какие традиции и приметы сложились на Руси, связанные с 29 мая?
Было принято в этот день сеять ячмень, пшеницу, рожь, овес. В церкви сегодня почитают святого преподобного Феодора Освященного, которого признают покровителем жита – хлебного зерна.
А это значит, что приступая к работе на земле необходимо сначала прочитать молитву-обращение к этому святому.
Если на водоемах открылись кувшинки, то морозы уже не вернутся.
В русских избах в этот день обязательно готовили кашу.
Заморозки идут в Бердск 29 мая: почему работу в огороде нужно сегодня начать с молитвы
Днем 29 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.
По сообщению МЧС, 29 и 30 мая в Новосибирской области при прояснении ожидаются заморозки до -2 С.
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