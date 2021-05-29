Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 мая 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 мая 2021 в России и мире

7:40:415/29/2021Фото: pxhere
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 29 мая 2021 года.

клубника
День клубники отмечается 29 мая

• День табачного дыма
• День военного автомобилиста
• День гадания на ромашках
• Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day)
• День памяти преподобного Феодора Освященного
• День конца средневековья (End of the Middle Ages Day)
• День ветеранов таможенной службы (День советского таможенника)
• Международный день миротворцев ООН (International Day of United Nations Peacekeepers)
• День вознесения Бахауллы (Ascension of Baha’u’llah)
• День эрмитажного кота в Санкт-Петербурге
• Праздник клубники (Erdbeerfest) - Германия
• День бисквита (National Biscuit Day) - США
• День петуха с вином (National Coq Au Vin Day) - США
• День скрепки (National Paperclip Day) - США
• День пожилых людей (Hari Lanjut Usia) - Индонезия
• День «Положите подушку на холодильник» (Put a Pillow on Your Fridge Day) - США
• День «Считай каждый киловатт» (Count Every Kilowatt Day) - Канада
• День матери - Доминикана
• День работников издательств, полиграфии и книгораспространения - Украина
• День чернильного орешка (Oak Apple Day) - Великобритания
• День почитания старшего поколения (Day of Honoring Elders) - Венесуэла
• День ветеранов (Veterandagen) - Швеция
• День «Узнайте о компостировании отходов» (National Learn About Composting Day) - США
• День республики (Ganatantra Diwas) - Непал
• День топографической службы ВС - Украина
• День вооружённых сил - Кыргызстан
• День вооружённых сил (Dia de las Fuerzas Armadas) - Испания
• День взятия Стамбула (Fall of Constantinople Day) - Турция
• День армии (Argentine Army Day) - Аргентина
• День работников органов внутренних дел - Туркменистан
• День Японии в Дюссельдорфе - Германия
• День ветеранов военной службы за рубежом (Dzien Weterana Dzialan poza Granicami Panstwa) - Польша
• День благодарности военным через любительскую радиосвязь (Amateur Radio Military Appreciation Day, ARMAD) - США
• День принятия Акта о независимости - Южная Осетия
• День государственности штата Висконсин (Wisconsin Statehood Day) - США
• День государственности штата Род-Айленд (Rhode Island Statehood Day) - США
• День Джулии Пьерпонт (Julia Pierpont Day) - США
• День короля гирлянды (Castleton Garland Day) - Великобритания
• Именины у Феодора, Ефрема, Кассиана, Лаврентия, Александра, Вита, Модеста, Георгия, Музы, Аркадия, Петра, Николая
• Фёдор Житник

Важные события

1606 на Красной площади в цари «выкрикнули» боярина Василия Ивановича Шуйского.
1770 Екатерина II издала указ об устройстве городов Вышнего Волочка, Боровичей, Осташкова. В указе объявлялось, что названные города образуются из соответствующих слобод и их жители переводятся в число горожан.
1867 в России введён институт выборных мировых судей.
1900 в США зарегистрирована торговая марка "Эскалатор", позже ставшая названием для всех автоматических лестниц.
1903 в Петербурге торжественно открыт Троицкий мост.
1939 введена в действие телеграфно-телефонная магистраль Москва-Хабаровск.
1960 в СССР вышел первый номер еженедельного журнала «Футбол».
1964 Никита Хрущев объявил о том, что СССР использует спутники-шпионы для фотографирования территории США.
1969 катастрофа Ми-2 под Олёкминском, погибли 25 человек.
1975 на Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в СССР грузовика — БелАЗа-7520.
1988 начало визита президента США Рональда Рейгана в СССР.
1990 Борис Ельцин избран Председателем Верховного Совета РСФСР.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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