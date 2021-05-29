Тайную комнату обнаружили зрители в шкафу кабинета крымского министра
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Тайную комнату обнаружили зрители в шкафу кабинета крымского министра

9:18:475/29/2021Фото: Скриншот записи совещания
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Во время совещания с главой Крыма, которое транслировали в прямом эфире, неожиданно из шкафа вышел человек.

В кабинетах чиновников Крыма есть тайные комнаты

На совещании главы региона Сергея Аксенова, прямой эфир которого велся в интернете, из шкафа, стоящего в кабинете министра транспорта Крыма Евгения Аксакова появился человек.

Его появление стало темой для обсуждения в социальных сетях. На видео зрители успели заметить как во время совещания открылась дверь шкафа и из нее вышел мужчина, что было дальше - неизвестно, так как камера стала показывать Аксенова, сидящего в Совмине.

В министерстве транспорта рассказали, что во многих кабинетах крымских чиновников есть потайные комнаты, вход в которые осуществляется через шкаф. Для чего нужны такие тайники, никто не пояснил.

Появившийся во время совещания человек — первый замначальника Службы автомобильных дорог Алексей Петряков. О трансляции он не знал, поэтому и вышел, пишет Крым Информ.

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совещаниепотайная комнатадверь в шкафу
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Для чего чиновнику потайная комната?

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