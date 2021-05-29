Почему запрещено плохо говорить об умерших?

«Либо хорошо, либо ничего» – так говорят, когда разговор склоняется к обсуждению негативных поступков и качеств покойного. И дело тут не только в тактичном отношении к близким усопшего, для которых он мог быть любящим отцом или добрым другом.
Традиция с осторожностью отзываться об умерших, нашла горячий отклик в русских семьях, но её истоки – не славянские. Возраст запрета насчитывает более 2,5 тысяч лет.
Истоки поверья
На рубеже VIIи VI века до нашей эры в Древней Греции жил законодатель Солон – один из «семи мудрецов». Одним из его законов стал запрет на негативное обсуждение умерших. Карой за проступок Солон назначил смертную казнь. Свою позицию законодатель объяснял особым почтением к тем, кто покинул мир живых.
Историк II века нашей эры Диоген Лаэртский цитировал Хилона из Спарты, советуя не говорить об умерших «ничего, кроме правды». Выражение возымело широкую популярность и в Древнем Риме.
Через века фраза прошла в почти неизменном виде, закрепившись в культурном коде человечества.
Христианский аспект
Православные верят, что в первые 9 дней после смерти душа посещает те земные места, которые были дороги ей при жизни. Часть усопших предпочитает находиться рядом с семьёй и друзьями. Тяжёлой болью для них станут негативные высказывания. Покойный ещё не знает своей участи и находится в смятении и растерянности.
С 9 по 40 день душа проходит мытарства – небесные судилища, где разбирают прижизненные грехи. Велик риск не пройти проверку и провалиться в ад прямо посреди мытарств. Если о грехах покойного в это время говорят ещё и родственники, загробная участь может ужесточиться.
После 40 дня усопший уже точно знает, как проведёт вечность, и слова живых ему не навредят. Но они могут иметь серьёзные последствия для самих «сплетников».
Эзотерический аспект
В эзотерике верят в существование эгрегоров – энергетического следа человека, состоящего из эмоций и мыслей. В доме покойного может остаться его эгрегор. При благоприятном исходе он никак не проявляет себя. Однако его можно активировать обсуждениями в негативном ключе. Энергетическая волна разбудит эмоции, не успевшие иссякнуть. В результате эгрегор последует за «сплетником». Он может либо войти внутрь как недуг, либо докучать шумом и разбитой посудой, как полтергейст.
Стоит помнить, что в этом случае «шалит» не дух умершего, а его эмоциональный остаток. Вступать с ним в контакт опасно. Хорошо будет очистить помещение ритуалами или освятить.
Этический аспект
Людям, далёким от религии и мистики, тоже не стоит отпускать едкие замечания в адрес усопшего. Оставив мир живых, человек становится беззащитен и не может ничего сказать в своё оправдание. «Сплетнику» стоит быть готовым, что негативным обсуждениям после смерти могут подвергнуть и его.