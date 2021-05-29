Почему запрещено плохо говорить об умерших?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему запрещено плохо говорить об умерших?

2:00:305/29/2021,Ирина НоваяФото: https://www.publicdomainpictures.net/
0

Оставив мир живых, человек становится беззащитен и не может ничего сказать в своё оправдание.

После 40 дня усопший уже точно знает, как проведёт вечность, и слова живых ему не навредят. Но они могут иметь серьёзные последствия для самих «сплетников»
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умерла актриса Нина Шацкая

Умерла актриса Нина ШацкаяПочему умер известный актер театра и кино Борис Клюев?Ещё 829 новости

«Либо хорошо, либо ничего» – так говорят, когда разговор склоняется к обсуждению негативных поступков и качеств покойного. И дело тут не только в тактичном отношении к близким усопшего, для которых он мог быть любящим отцом или добрым другом.

Традиция с осторожностью отзываться об умерших, нашла горячий отклик в русских семьях, но её истоки – не славянские. Возраст запрета насчитывает более 2,5 тысяч лет.

Истоки поверья

На рубеже VIIи VI века до нашей эры в Древней Греции жил законодатель Солон – один из «семи мудрецов». Одним из его законов стал запрет на негативное обсуждение умерших. Карой за проступок Солон назначил смертную казнь. Свою позицию законодатель объяснял особым почтением к тем, кто покинул мир живых.

Историк II века нашей эры Диоген Лаэртский цитировал Хилона из Спарты, советуя не говорить об умерших «ничего, кроме правды». Выражение возымело широкую популярность и в Древнем Риме.

Через века фраза прошла в почти неизменном виде, закрепившись в культурном коде человечества.

Христианский аспект

Православные верят, что в первые 9 дней после смерти душа посещает те земные места, которые были дороги ей при жизни. Часть усопших предпочитает находиться рядом с семьёй и друзьями. Тяжёлой болью для них станут негативные высказывания. Покойный ещё не знает своей участи и находится в смятении и растерянности.

С 9 по 40 день душа проходит мытарства – небесные судилища, где разбирают прижизненные грехи. Велик риск не пройти проверку и провалиться в ад прямо посреди мытарств. Если о грехах покойного в это время говорят ещё и родственники, загробная участь может ужесточиться.

После 40 дня усопший уже точно знает, как проведёт вечность, и слова живых ему не навредят. Но они могут иметь серьёзные последствия для самих «сплетников».

Эзотерический аспект

В эзотерике верят в существование эгрегоров – энергетического следа человека, состоящего из эмоций и мыслей. В доме покойного может остаться его эгрегор. При  благоприятном исходе он никак не проявляет себя. Однако его можно активировать обсуждениями в негативном ключе. Энергетическая волна разбудит эмоции, не успевшие иссякнуть. В результате эгрегор последует за «сплетником». Он может либо войти внутрь как недуг, либо докучать шумом и разбитой посудой, как полтергейст.

Стоит помнить, что в этом случае «шалит» не дух умершего, а его эмоциональный остаток. Вступать с ним в контакт опасно. Хорошо будет очистить помещение ритуалами или освятить.

Этический аспект

Людям, далёким от религии и мистики, тоже не стоит отпускать едкие замечания в адрес усопшего. Оставив мир живых, человек становится беззащитен и не может ничего сказать в своё оправдание. «Сплетнику» стоит быть готовым, что негативным обсуждениям после смерти могут подвергнуть и его.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
смертьговорить плохо об умершем
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы когда-нибудь представляли свои похороны?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Почему запрещено плохо говорить об умерших?
    2:00:30 5/29/2021
    Почему запрещено плохо говорить об умерших?
    Ароматные открытки с Днем здорового пищеварения 29 мая и вкусные поздравления
    1:40:03 5/29/2021
    Ароматные открытки с Днем здорового пищеварения 29 мая и вкусные поздравления
    Самых жестоких знаков зодиака в социальных сетях назвали астрологи
    1:00:12 5/29/2021
    Самых жестоких знаков зодиака в социальных сетях назвали астрологи
    Производственный календарь на июль 2021: праздничные, рабочие и выходные дни
    11:20:38 5/28/2021
    Производственный календарь на июль 2021: праздничные, рабочие и выходные дни
    Актеры суперпопулярных «Друзей» снова собрались на одной площадке
    11:07:28 5/28/2021
    Актеры суперпопулярных «Друзей» снова собрались на одной площадке
    Аниматоры разводили туристов на деньги и получили по 5 суток ареста
    10:46:48 5/28/2021
    Аниматоры разводили туристов на деньги и получили по 5 суток ареста
    Детей-инвалидов истязали в интернате: На обед - салат из репчатого лука
    10:30:21 5/28/2021
    Детей-инвалидов истязали в интернате: На обед - салат из репчатого лука
    Эти женские имена запрограммированы на притягивание счастья
    10:20:04 5/28/2021
    Эти женские имена запрограммированы на притягивание счастья
    БердскПропавшую без вести босую старушку в халате нашли в лесу Бердска через сутки
    10:12:40 5/28/2021
    Пропавшую без вести босую старушку в халате нашли в лесу Бердска через сутки
    Огромная акула до ужаса напугала пассажиров в лодке в ​​Атлантическом океане. Смотрите видео
    9:57:26 5/28/2021
    Огромная акула до ужаса напугала пассажиров в лодке в ​​Атлантическом океане. Смотрите видео