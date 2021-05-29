Выходные в июне 2021: как отдыхаем 12 июня - День России и кому оплатят по двойному тарифу

После длительных майских выходных июнь подарит россиянам еще трехдневные каникулы. 12 июня – официальный праздник День России. В 2021 году дата выпала на субботу, и это праздничный день по производственному календарю.
Отдыхать россияне будут 12,13,14 июня 2021 года.
Есть нюансы при 5-дневной и 6-дневной рабочей неделе.
В первом случае: суббота 12 июня - праздничный день, воскресенье 13 июня - выходной, понедельник 14 июня - выходной, на который перенесли субботу.
А вот если вы работаете на 6-дневке, то суббота для вас рабочий день. И переноса не будет. 12 июня вы отдыхаете, 13 июня – выходной день, а 14 июня – начнется рабочая неделя.
По Трудовому кодексу, 11 июня будет сокращенным рабочим днем – на 1 час.
Бывают случаи, когда праздничный выходной по производственным причинам не могут предоставить, то по статье 153 Трудового кодекса, его оплачивают в двойном размере. Но следует помнить, что могут быть исключения, когда двойная оплата не положена и регулируется этот вопрос внутренними актами и приказами самого предприятия.