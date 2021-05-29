Сильная магнитная буря после ряда вспышек на Солнце 29 мая 2021: Что советуют метеопатам врачи и астрономы
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Сильная магнитная буря после ряда вспышек на Солнце 29 мая 2021: Что советуют метеопатам врачи и астрономы

5:45:585/29/2021,Мартынова МаргаритаФото: Pixabay.com
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Серьезные вспышки на Солнце были 21, 22 и 25 мая. Они выходили на второй уровень по трехуровневой шкале. После последней вспышки ждем 5-7 дней, убедимся, что сила солнечного ветра не принесла “смуту” в магнитное поле Земли.

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Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Заканчивается месяц май. Последний месяц весны выдался проблематичным для метеозависимых людей. В мае прошли сильнейшие магнитные бури, два длительных мощных геомагнитных шторма. Несколько суперсильных вспышек на Солнце спровоцировали выброс с поверхности светила мегатонн заряженных частиц плазмы - так называемого солнечного ветра. Языки солнечного ветра, разлетаясь во все стороны космического пространства, и спровоцировали в магнитном поле Земли магнитные бури.

А нам, людям, живущим на планете Земля, приходилось стойко переживать воздействие “качки” в магнитосфере: терпеть ужасную головную боль, скачки давления, общую слабость, боли в суставах и позвоночнике, проблемы в дыхании, боли в сердце. Заметно влияют изменения в магнитном поле Земли на психику человека: если вам меньше 25 и больше 60 лет, то изменение электрических характеристик магнитного поля вызывает хаос в ваших мыслях и чувствах. Не хватает выдержки противостоять натиску стихии. Нервные срывы, слезы, истерики, недовольство собой и окружающими, самой жизнью - даже самые мелкие неприятности вызывают бурю негативных эмоций и порой поступков. Неуравновешенные люди способны на неконтролируемые действия - скандалы, драки, вспышки ярости или наоборот, человек становится вялым и апатичным, способным совершить суицид.

В любом случае для метеопатов май месяц 2021 года оказался очень неприятным в плане здоровья.

Сегодня, 29 мая 2021 года, магнитное поле находится в состоянии покоя. Второй день на Земле утихает мощнейший геомагнитный шторм, показания магнитного поля Земли выравниваются, силовые линии принимают ровные значения.

Серьезные вспышки на Солнце были 21, 22 и 25 мая. Они выходили на второй уровень по трехуровневой шкале. Сегодня с магнитосферой Земли все в порядке, но после последней вспышки ждем 5-7 дней, убедимся, что сила солнечного ветра не принесла “смуту” в магнитное поле Земли.

А пока всем - и подросткам, и взрослым необходимо держать свой организм в состоянии полной боевой готовности, чтобы магнитная буря не застала нас врасплох. Для этого выполняйте простые рекомендации медиков:
- Спите и ешьте по режиму, не перегружайте организм и давайте время на отдых;
- Больше гуляйте и ходите пешком на свежем воздухе, желательно не под прямыми лучами Солнца;
- Выучите 5 простых упражнений утренней гимнастики и 5 упражнений дыхательной гимнастики, если есть возможность выучите хотя бы 3 упражнения йоги. Выполняйте несложный комплекс упражнений регулярно;
- Укрепляйте нервную систему, бросьте курить и употреблять алкоголь, читайте смешные рассказы и смотрите комедии.

Как переживают магнитные бури наши читатели:
Ирина Петровна, 57 лет:
- Пропадает аппетит. Зато ем на ночь, как слон, не могу наесться. Болит голова и уши закладывает. Постоянно в состоянии стресса.
Валентина Сергеевна, 44 года:
- Сильно хочу пить, жажда, голова болит, мигрень, сводит ногу, судороги.
Анна Петровна, 52 года:
- Давление скачет, краснеет лицо, сердце болит. Кашляю, тяжело дышу, задыхаюсь.

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