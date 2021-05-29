Какой сегодня церковный праздник 29 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 29 маяПреподобного Феодора Освященного, игумена
Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца
Народные праздники
Федор Житник
В эту дату чтут память преподобного Феодора Освященного, игумена.
Вторая часть названия происходит от того, что этот день считают последним благоприятным сроком для посева злаков, на которые в народе обобщенно говорят «жито».
Преподобного Федора считают покровителем жита. Работу в этот день принято начинать с молитвы о хорошем урожае.
Гром сулит хороший урожай зерновых культур.
Приметы
- Кучевые облака движутся быстро и в одном направлении с тучами – к ясной и сухой погоде.
- Если на прудах появились листья кувшинки – к окончанию заморозков.
- Бабочки не покидают своих укрытий даже после того, как дождь затих, – ненастье продолжится.
- Если рябины много, сырая осень будет, если нет – сухая, позднее цветение рябины – к долгой и теплой осени.
- Сегодня к столу подавали кашу: пшенную, ячневую, гречневую или манную.
Источник: my-calend