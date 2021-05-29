Какой сегодня церковный праздник 29 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 29 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:485/29/2021Фото: Викигид
0

Запрещалось сегодня работать в огороде после обеда, а девушкам заплетать косы и носить красную одежду.

церковь
Сегодня нет поста

Православные праздники 29 мая

Преподобного Феодора Освященного, игумена
Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца

Народные праздники


Федор Житник

В эту дату чтут память преподобного Феодора Освященного, игумена.

Вторая часть названия происходит от того, что этот день считают последним благоприятным сроком для посева злаков, на которые в народе обобщенно говорят «жито».

Преподобного Федора считают покровителем жита. Работу в этот день принято начинать с молитвы о хорошем урожае.

Гром сулит хороший урожай зерновых культур.

Приметы


  • Кучевые облака движутся быстро и в одном направлении с тучами – к ясной и сухой погоде.
  • Если на прудах появились листья кувшинки – к окончанию заморозков.
  • Бабочки не покидают своих укрытий даже после того, как дождь затих, – ненастье продолжится.
  • Если рябины много, сырая осень будет, если нет – сухая, позднее цветение рябины – к долгой и теплой осени.
  • Сегодня к столу подавали кашу: пшенную, ячневую, гречневую или манную.

Источник: my-calend

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня церковный праздник 29 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:48 5/29/2021
    Какой сегодня церковный праздник 29 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 мая 2021 в России и мире
    7:40:41 5/29/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 мая 2021 в России и мире
    БердскЗаморозки идут в Бердск 29 мая: почему работу в огороде нужно сегодня начать с молитвы
    6:30:15 5/29/2021
    Заморозки идут в Бердск 29 мая: почему работу в огороде нужно сегодня начать с молитвы
    Красивые мирные открытки с Днем миротворцев ООН 29 мая и добрые поздравления
    6:00:05 5/29/2021
    Красивые мирные открытки с Днем миротворцев ООН 29 мая и добрые поздравления
    БердскСильная магнитная буря после ряда вспышек на Солнце 29 мая 2021: Что советуют метеопатам врачи и астрономы
    5:45:58 5/29/2021
    Сильная магнитная буря после ряда вспышек на Солнце 29 мая 2021: Что советуют метеопатам врачи и астрономы
    Отсрочка операции по поводу рака легких связана с более высоким риском смерти
    4:00:40 5/29/2021
    Отсрочка операции по поводу рака легких связана с более высоким риском смерти
    Как ваше тело, разум и дух развиваются каждые 7 лет: очень детальный разбор семилеток жизни
    3:00:16 5/29/2021
    Как ваше тело, разум и дух развиваются каждые 7 лет: очень детальный разбор семилеток жизни
    Почему запрещено плохо говорить об умерших?
    2:00:30 5/29/2021
    Почему запрещено плохо говорить об умерших?
    Ароматные открытки с Днем здорового пищеварения 29 мая и вкусные поздравления
    1:40:03 5/29/2021
    Ароматные открытки с Днем здорового пищеварения 29 мая и вкусные поздравления
    Самых жестоких знаков зодиака в социальных сетях назвали астрологи
    1:00:12 5/29/2021
    Самых жестоких знаков зодиака в социальных сетях назвали астрологи