РПЦ отказывается освящать оружие: Окропят святой водой только воина
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РПЦ отказывается освящать оружие: Окропят святой водой только воина

8:55:355/29/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отец Филипп вместе с тем отметил, что «оружие может окропляться святой водой — как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность».

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Межсоборное присутствие Русской православной церкви разработало проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», в котором предлагается исключить из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения.

В РПЦ намерены отказаться от освящения оружия, сообщил член Межсоборного присутствия, представитель РПЦ при совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).

«В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку — воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет», — цитирует его РИА Новости.

Отец Филипп вместе с тем отметил, что «оружие может окропляться святой водой — как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность».
По его словам, следующем этапом работы с документом будет вынесение на обсуждение Архиерейского собора, где он может быть принят, отправлен на доработку или отклонен.

«Можно сказать, что он прошел заключительную стадию экспертного обсуждения», — добавил представитель РПЦ.

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Оружие нельзя благословлять?

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