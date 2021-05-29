РПЦ отказывается освящать оружие: Окропят святой водой только воина

Межсоборное присутствие Русской православной церкви разработало проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», в котором предлагается исключить из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения.
В РПЦ намерены отказаться от освящения оружия, сообщил член Межсоборного присутствия, представитель РПЦ при совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).
«В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку — воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет», — цитирует его РИА Новости.
Отец Филипп вместе с тем отметил, что «оружие может окропляться святой водой — как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность».
По его словам, следующем этапом работы с документом будет вынесение на обсуждение Архиерейского собора, где он может быть принят, отправлен на доработку или отклонен.
«Можно сказать, что он прошел заключительную стадию экспертного обсуждения», — добавил представитель РПЦ.