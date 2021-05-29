В лотерею выиграла квартиру многодетная мать и тут же потеряла жилье: Скандал в Барнауле

Россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась. Скандал произошел в Барнауле, где состоялся розыгрыш призов среди жителей в рамках второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Купившие спортивные сувениры - блейсболки, магниты и прочее - могли принять участие в акции и получить подарки, в том числе автомобили и квартиры. Покупатели на чеке они писали свои контактные данные, сдавали его в специальный киоск и автоматически становились участниками лотереи.
Вручение главного приза проводилось очно: победитель должен был подняться на сцену в течение трех минут после объявления результатов розыгрыша. Перед этим человеку звонили, чтобы сообщить о выигрыше. Недвижимость выиграла многодетная мать Наталья Бабашкина, но забрать приз не смогла — незадолго до финала лотереи на улице начался дождь, и она решила увезти детей домой. Ей позвонили, дали три минуты на то, чтобы вернуться. Этого времени женщине не хватило. В итоге розыгрыш провели повторно, и квартира досталась 26-летнему местному жителю.
Россиянка считает, что ее обманули. «Я не слышала о том, что участники розыгрыша обязаны лично присутствовать при его проведении, об этом меня никто не предупреждал», — заявила она. При этом в правилах акции пункт об обязательности присутствия победителя есть, передает РИА ФАН. Юристы утверждают, что розыгрыш был проведен без нарушений.