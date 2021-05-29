Сын Божий 10 июня вознесся на небо: традиции праздника и категорические запреты на Вознесение Господне в 2021 году

На протяжении 40 дней после своего воскрешения Иисус продолжал жить среди людей и учеников на земле. Он рассказывал о том, как стоит правильно жить, о любви к Богу и ближнему, читал последние проповеди и давал наставления.
Когда прошло 40 дней. он собрал апостолов на Елеонской горе и сказал им, что скоро на них опустится Дух Святой, благодаря которому они смогут нести христианство по всей земле. После чего открылись небесные врата и Сын Божий вознесся в небеса.
Традиции Вознесения
В это праздник принято ходить в церковь на службу. С этого дня завершаются пасхальные песнопения. Рекомендовано всем посетить церковную праздничную службу и помолиться Господу об укреплении веры и прощении своих грехов.
Этот праздник люди ассоциировали с наступлением лета. Посевные работы уже заканчивались и люди немного отдыхали. Пользуясь случаем предпочитали этот день посвятить отдыху и празднованию после посещения храма.
на протяжении всех 40 дней от Пасхи считается, что небесные врата и врата ада открыты. Души с небес могут посещать землю, а души из ада не испытывают невыносимых мук. Поэтому в этот праздник, когда врата открыты последний день, принято молиться за умерших, устраивать поминовения.
Поскольку Вознесение относится к двунадесятым праздникам, то панихиды в храмах не проводятся, но можно помолиться за умерших дома. На кладбище в этот день ходить не рекомендуется.
Именно в этот день особое внимание оказывалось благотворительности. Было принято помогать как можно больше, подавать милостыню, кормить нищих, помогать бедным семьям.
Запреты
Запрещалось на Вознесение ловить птиц. Считалось что в этот день соловьи поют звонче, радуясь тому, что Иисус может посетить землю. Если поймать соловья - удачи весь год не будет.
Строго запрещалось сегодня творить зло, ругаться, спорить, ссориться,
Нельзя плевать на землю и выносить мусор за пределы дома и дора.
Запрещалось отказывать в помощи просящим о ней.