Чиновник Роскосмоса назначил подружку на высокую должность с зарплатой почти 1 млн рублей в месяц и попал под уголовное дело

СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против главы НИИ точных приборов («дочки» Роскосмоса) Александра Люхина. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.
Причиной расследования, проводимого следователями, стало назначение на место своего заместителя по финансам с зарплатой в 960 тысяч рублей в месяц знакомой — Елены Горбачевой. По сообщениям, сотрудница принимала активное участие в работе предприятия и несколько раз замещала Люхина на посту руководителя.
После рядовой проверки сотрудниками ФСБ, оказалось, что у Горбачевой нет высшего образования. Финансист НИИ отучилась три года в частном университете Натальи Нестеровой, о чем сотрудники ФСБ уведомили Люхина, но тот не стал исключать из числа работников НИИ и придумал ей должность советника по финансам, полномочия и влияние Горбачевой при этом не уменьшились.
После года ее работы в новой должности сотрудниками ФСБ была проведена новая проверка, в результате которой, после обращения в СК, было возбуждено уже два уголовных дела — об использовании подложных документов и злоупотреблении полномочиями.
Бухгалтерское образование не очень старательной (судя по оценкам) Горбачевой позволило ей решать глобальные вопросы в развитии технологий России и создании искусственных спутников в том числе, пишет РЕН ТВ.