Чиновник Роскосмоса назначил подружку на высокую должность с зарплатой почти 1 млн рублей в месяц и попал под уголовное дело
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Чиновник Роскосмоса назначил подружку на высокую должность с зарплатой почти 1 млн рублей в месяц и попал под уголовное дело

1:35:065/29/2021Фото: niitp.ru
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После рядовой проверки сотрудниками ФСБ, оказалось, что у назначенной на должность замдиректора по финансам нет высшего образования.

В НИИ Роскосмоса должности с окладом около миллиона рублей раздавали по блату

СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против главы НИИ точных приборов («дочки» Роскосмоса) Александра Люхина. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

Причиной расследования, проводимого следователями, стало назначение на место своего заместителя по финансам с зарплатой в 960 тысяч рублей в месяц знакомой — Елены Горбачевой. По сообщениям, сотрудница принимала активное участие в работе предприятия и несколько раз замещала Люхина на посту руководителя.

После рядовой проверки сотрудниками ФСБ, оказалось, что у Горбачевой нет высшего образования. Финансист НИИ отучилась три года в частном университете Натальи Нестеровой, о чем сотрудники ФСБ уведомили Люхина, но тот не стал исключать из числа работников НИИ и придумал ей должность советника по финансам, полномочия и влияние Горбачевой при этом не уменьшились.

После года ее работы в новой должности сотрудниками ФСБ была проведена новая проверка, в результате которой, после обращения в СК, было возбуждено уже два уголовных дела — об использовании подложных документов и злоупотреблении полномочиями.

Бухгалтерское образование не очень старательной (судя по оценкам) Горбачевой позволило ей решать глобальные вопросы в развитии технологий России и создании искусственных спутников в том числе, пишет РЕН ТВ.

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