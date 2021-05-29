Власть Бердска заплатит 847 тыс. рублей за проект парка на месте "злачного места" в Микрорайоне. Каким он будет, голосуют горожане

В Бердске 30 мая завершается голосование по проекту сквера, который разобьют на территории в 4 га между школой №11 и домом №2 на ул. Лунной. Бердчанам на выбор предлагают 3 варианта: парк «Молодежный», парк семейного отдыха «СемьЯ» и «Эко-парк».
По официальным данным, на пятницу всего в голосовании приняли участие 7266 горожан. Наибольшее число голосов получил «Эко-парк» - 3254. За проект «Молодежный» проголосовало 2382 человека, за «Семью» - 1630. Какую идею в итоге воплотят в жизнь, станет известно в понедельник.
Как рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, именно это территорию выбрали потому, что она много лет была заросшей и даже опасной:
- Всякие темные элементы посещали это злачное место. Первая ласточка, — когда в 2018 году по программе «Безопасные и качественные дороги» мы осветили дорогу к школе и сделали два тротуара — к школе №11 и Богоявленскому храму. Территория начала вырисовываться. Но неухоженность оставалась. Мы выходили на субботники и как-то благоустроили.
Напомним, что сквер у 11-й школ в 2019 году занял третье место при голосовании за участки для благоустройства по президентскому проекту «Комфортная городская среда». Поэтому решили, что в Микрорайоне, где нет настоящей парковой зоны, нужно создать такое общественное пространство.
- Есть возможность сделать зону отдыха. Сейчас мы на полном основании можем говорить, что она будет. В этом году делаем проектирование. А в 2022-м с помощью правительства Новосибирской области будем реализовывать проект — благоустраивать парк, - рассказал о перспективах Захаров.
Проект за 845 тыс. рублей
И власть не стала откладывать идею в долгий ящик. Уже 27 мая объявили аукцион на поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации по благоустройству парка у школы №11. Согласно аукционной документации, проект будущей общественной территории должен быть готов к 1 октября 2021 года. Мэрия готова заплатить проектировщикам 847 тыс. рублей. Прием заявок от участников торгов продлится до 4 июня. И уже 8 июня состоится электронный аукцион.
В парке должны предусмотреть разветвленную тротуарную сеть с покрытием из асфальта и брусчатки (шириной 2,5 м) с возможностью чистить их зимой, а также для перемещения инвалидов на колясках. Одна аллея будет главной.
Должно быть два входа — с ул. Лунной и с противоположной от школы, а также парковки. Для освещения установят светодиодные фонари. Ученики соседней школы должны беспрепятственно попадать на территорию парка и проходить по ней на учебу и домой.
Предполагается разместить в парке несколько площадок:
спортивная размерами не менее 15х24 м с резиновым покрытием, ограждением высотой не менее 3 м;
площадка для размещения спортивных тренажеров размерами не менее 15х41,5 м с резиновым покрытием;
детская площадка площадью не более 100 кв. метра с резиновым покрытием, с установкой детского игрового оборудования (качели, детский комплекс, песочница).
Кроме того, планируют поставить в парке не менее 20 скамеек с деревянными сиденьями на отдельных площадках с твердым покрытием за пределами тротуаров. Для озеленения посадят кустарники и газонную траву. А старые поросли клена выкорчуют.
Примечательно, что в задании проектировщикам есть место для выгула домашних животных. А значит, микрорайоновцы будут иметь свою собачью площадку.
Проект необходимо разработать с учетом ежегодного весеннего подтопления территории в период таяния снега и с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.
За что голосуют бердане
Парк «Молодежный»
Предполагает благоустройство территории за счет использования современных форм: световых приборов, полимерных материалов и новых нестандартных форм в формировании привычных парковых зон. Молодежь города получит дополнительную возможность выявления и развития потенциальных творческих, спортивных и иных навыков.
Инфраструктура парка:
1.Уличная эстрада.
2.Спортивные площадки (классические, всесезонные и площадки для воркаут тренировок).
3. Модульные, а также инклюзивные скамейки, помогающие формировать условия равного доступа людей с ограниченными возможностями к элементам городского благоустройства.
4.Оригинальные цветники.
5.Детская зона: качели, игровые площадки.
6.Подсветка деревьев. Опоры наружного освещения.
Парк семейного отдыха «СемьЯ»
Основу составляет идея создания ландшафтного пространства, объединяющего тему материнства и детства, которая берет свое начало возле памятного знака - стелы «Мое солнышко», установленного возле родома. Центральная часть парка представляет собой семь аллей, одна из которых - самая большая - аллея Матерей-героинь. В этом парке занятия для бердчан любого возраста: неспешные прогулки и отдых на лавочках, ходьба по тропе здоровья, игры и занятия спортом на специализированных площадках, чтение книг в зоне буккроссинга.
Инфраструктура парка:
1.Тропа здоровья для людей 50+.
2. Спортивная площадка, роликовая дорожка – лето. Снежная горка - зимой.
3. Водный каскад - место изучения детьми флоры и фауны, место семейного отдыха.
4. Бесплатная детская игровая площадка.
5. 3 малые площадки для буккроссинга.
6. Летняя веранда.
7. Аллея с информационными стендами по теме материнства и детства.
«Эко-Парк»
Объект ландшафтной архитектуры, представляющий собой массив зеленых насаждений на территории, организованной в определенную объемно-пространственную композицию. Место для отдыха и прогулок, но и для получения эстетического удовольствия. Посетители парка будут чувствовать себя наедине с природой из-за обилия деревьев, кустарников, цветников, зоны с газоном и создания тихой и гармоничной атмосферы. Все объекты в парке будут созданы из экологически чистых материалов.
Инфраструктура парка:
1. Зона отдыха: лавки, беседки, настольные игры, отдых на траве.
2. Детская зона: аттракционы, качели, песочницы.
3. Развлекательная зона: сцена для проведения мероприятий.
4. Спортивные (волейбольная/баскетбольная/футбольная) площадки, беговые дорожки, тренажеры.
5. Пешеходные дорожки.
6. Стоянка автомобилей со стороны ул. Боровой.