"Вопиющее по своей жестокости преступление": Раскрыта причина изнасилования 11-летней девочки семиклассницей. Появились новые уголовные дела в Барнауле

В Следственном комитете сообщили о заведении новых уголовных дел, после жестокого надругательства над школьницей. На этот раз фигурантами стали чиновники Барнаула и администрации Алтайского края. Их обвиняют в халатности.
«Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования Барнаула и регионального правительства», — заявили в СК.
Будут проверяться действия работников администрации Алтайского края, сотрудников министерства образования региона, мэрии Барнаула и комитета по образованию города.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23 мая 11-летнюю ученицу школы № 70 «подруги» позвали в заброшенное здание на ул. Водопроводной, 74. Там ее поджидали три девочки (две - по 13 лет, одна - 14 лет). Старшие по возрасту сначала избили школьницу, а потом изнасиловали при помощи бутылки из-под пива. Все происходящее снимали на видео, которое позже отправили в социальные сети.
14-летняя подозреваемая арестована - она находится под стражей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по ходу расследования уголовного дела. Теперь оно находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Ей грозит не более 10 лет лишения свободы, как несовершеннолетней, хотя по ст. 132 УК РФ предусмотрено от 12 до 20 лет. Подружкам уголовная ответственность не грозит, но могут поставить на учет.
Свою проверку начала и краевая прокуратура.
«В ходе прокурорской проверки будут приняты меры к установлению собственника здания, не принявшего мер к ограничению доступа посторонних лиц», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, началась блокировка интернет-страниц, где разместили видео с издевательствами.
«В настоящее время приняты меры к блокировке содержания интернет-страниц, где размещены видеоизображения вышеназванного инцидента, чем нарушены требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних», — отметили в прокуратуре.
Кроме того, ведомство организовало проверочные мероприятия органов системы профилактики.
Как сообщает Алтапресс, все девочки, включая и пострадавшую, ранее дружили, но разругались. Подростки создали чат, который назвали «Крыс совет», где обсуждали бывшую подругу.
«Одна девочка из чата рассказала, что пострадавшая якобы обидела ее брата. Все начали возмущаться и предложили разобраться с обидчицей — встретиться в заброшенном доме и побить», — рассказал источник издания.
На встречу с семиклассницами 11-летняя девочка пришла с двумя своими подругами.
«Младшеклассница начала хамить, и в этот момент одна из подростков ударила ее по голове, потом к избиению присоединилась еще одна девочка. Все было очень жестоко: школьницу били ногами по голове, пока она стояла на голых коленях и просила перестать. Била в основном та, которой уже есть 14 лет. Но остальные подначивали», — отметил источник. - По ее словам, причиной конфликта стал якобы долг в три тысячи рублей за слайм и лизун, которые девочка купила у напавшей на нее школьницы, но так и не вернула деньги»
В итоге одноклассник потерпевшей решил рассказать обо всем своим родителям. Все дошло до классного руководителя, а чуть позже сама девочка рассказала матери о произошедшем. Та обратилась в полицию. Во время осмотра телефона 14-летней школьницы выяснилось, что «наказание» она подробно обсуждала в чате со своими подружками, причем никто даже не сожалел о произошедшем.