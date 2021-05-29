Подробности выстрела в голову инспектором ДПС при задержании стали известны: СК возбудил уголовное дело против полицейского под Новосибирском
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Подробности выстрела в голову инспектором ДПС при задержании стали известны: СК возбудил уголовное дело против полицейского под Новосибирском

1:50:365/29/2021,Анастасия СолодковаФото: Скриншот
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Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. после чего направил на него пистолет, который неожиданно выстрелил.

Полицейский выстрелил человеку в голову

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудником полиции. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении СКР.

Болотнинским межрайонным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС отдела ГИБДД  по Мошковскому району по ч. 1 ст. 118, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По предварительной версии следствия, вечером 28 мая 2021 года полицейский, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. Вдруг 19-летний юноша, знакомый задержанного, начал препятствовать.

-Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы ПМ, взведя его в боевое положение и, направляя оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок. В результате произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы, - рассказали в Следственном комитете.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", предположительно, водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке автомобиля, поэтому его догнали и задержали.

На записанном на месте происшествия ролике видно, как два сотрудника полиции пытаются задержать мужчину и посадить его в патрульный автомобиль с новосибирскими госномерами.

Полицейским попытался воспрепятствовать другой человек, которого один из инспекторов скрутил и уложил на капот. Через некоторое время нападавший истекал кровью из-за пулевого ранения в висок. Но сам момент выстрела на видео не попал. Якобы произошел непроизвольный выстрел из табельного оружия стража порядка, сообщил подписчик. По его словам, пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

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