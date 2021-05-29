"Взрыв в обществе и революцию" из-за повальной вакцинации предрек академик Гундаров

Доктор Игорь Гундаров рассказал о своем видении будущего России и ее жителей на фоне коронавируса. По словам академика, скорее всего, придется прививку сделать всем, даже тем, кто настроен против всех прививок вообще.
В интервью Sobesednik Игорь Гундаров предполагает, что события в Якутии (обязательная вакцинация) и заявление Собянина о том, что планируется открытие «зон для привитых», куда можно будет проходить только тем, кто вакцинировался, создают предпосылки к образованию все большего числа мест, куда непривитый не сможет попасть.
По словам академика, такое развитие событий может привести к революционной ситуации, а затем и к общественному взрыву.
– Вам не будут запрещать. Просто вы, скорее всего, никуда не сможете ни поехать, ни пойти.
На вопрос журналиста, делал ли доктор Гундаров себе прививку, он категорически ответил, что ни себе не делал, ни своим родственникам и близким не рекомендовал вакцинироваться.
– Медицина запрещает вакцинироваться во время эпидемии или во время вспышки ОРВИ, потому что вы уже могли заразиться, а вам еще долбанут вакцину – и возникает гипераллергическая, гиперактивная реакция и цитокиновый шторм.
Далее Игорь Гундаров рассказал о том, что мутация штамма коронавируса не позволяет выпустить вакцину, которая с ним справится, а нынешняя ситуация с призывами прививаться говорит о том, что просто отбиваются вложенные в производство препаратов деньги.