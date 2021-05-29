Что такое Троица? Традиции и обряды на 20 июня 2021 года
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Что такое Троица? Традиции и обряды на 20 июня 2021 года

5:15:085/29/2021Фото: Flickr
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Есть Бог-отец - он ни от кого не родился, его никто не создал, он не имеет начала, он был и будет всегда. Бог-сын рожден от Бога отца и Бог-Святой Дух появился от Бога-отца. Таким образом все они едины, но не сливаются в одно.

икона
На Троицу храмы красиво украшаются цветами

Троица - это крупный двунадесятый праздник в церковном календаре, которым завершаются все пасхальные торжества. Она ежегодно имеет подвижную дату поскольку отмечается на пятидесятый день от Пасхи. Второе ее название - Пятидесятница.

В 2021 году Пасха праздновалась 2 мая, а Троица выпадает на 20 июня.

В этот праздник во всех храмах на праздничном богослужении рассказывают о событиях того дня, описанных в Евангелии. Тогда собравшиеся все вместе апостолы и Богородица для общей молитвы услышали сильный шут и стены помещения были охвачены внезапно появившимся из ниоткуда пламенем. Они сильно испугались, когда огонь охватил их одежды, но огонь был ласковым и не обжигал. Так свершилось сошествие Святого Духа, в котором говорил Иисус в день своего Вознесения. Благодаря свершившемуся чуду, апостолы познали иноземные языки. Этот дар посла им Господь для ого, чтобы они могли проповедовать христианство в любой точке мира.

Поскольку с этого дня началось распространение знаний о Господе по всей земле, церковь считает этот день своим днём рождения.

С этим же событием люди познали, что Бог един в трех сущностях.

Есть Бог-отец - он ни от кого не родился, его никто не создал, он не имеет начала, он был и будет всегда. Бог-сын рожден от Бога отца и Бог-Святой Дух появился от Бога-отца. Таким образом все они едины, но не сливаются в одно. Каждая из сущностей это не треть Бога, а все они - Бог. Бог вездесущ, он все знает и все может. Такое учение появилось благодаря Феофилу Антиохийскому. Это трудно принять и осознать простому человеку, это надо просто принять и верить в Господа.

Единственная икона, изображающая Бога в трех лицах, написана Андреем Рублевым и признана церковью как единственное допустимое изображение Троицы. Ее вы видите на главном фото.

Традиции праздника

В этот великий праздник обязательно надо побывать на праздничном богослужении. Оно проходит невероятно красиво. Храмы украшаются скошенной травой, зеленью. веточками берёзы и букетами цветов. Прихожане приносят для освящения свои букеты и березовые веточки. Их потом хранят в доме, как защиту от неприятностей.

Веточки березы символизируют душу человеческую, оживающую и расцветающую от Боже любви и благодати.

Дома тоже украшаются зеленью. Поста в этот день нет, готовят праздничный стол без ограничений. Но предпочтение отдают легким летним блюдам с зеленью.

К Троице готовятся заранее, выбеливая стены и наводя в домах и во дворах порядок. Заканчивают свои посадки, потому что считается, что из уважения к такому великому празднику работать нельзя. Но если так сложились обстоятельства, что у вас рабочий день или по дому возникла срочная работа, то выполнять ее можно.

Запрещено в Троицу ходить на кладбище, потому за день до праздника для поминовения выделен специальный большой родительский день - Вселенская Троицкая родительская суббота.

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