Выстрел после погони: Ранение в висок во время драки с полицейским получил 19-летний житель Новосибирской области. Главк МВД начал служебное расследование

Руководством главка МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки по факту применения табельного оружия. Об этом сообщили в субботу в региональном полицейском ведомстве.
Как установили в областном управлении МВД, 28 мая около 22.00 на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля "Тойота" не выполнил законное требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска.
Сотрудники отдела ГИБДД по Мошковскому району начали преследовать данный автомобиль, который через некоторое время свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю.
В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление.
-С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел. Сотрудниками полиции пострадавшему была оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада врачей, которая доставила его в медицинское учреждение. Двое других правонарушителей доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали подробности в региональном полицейском главке.
На место происшествия выезжали начальник управления по работе с личным составом и начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности областного управления МВД.
По данному факту проводится служебная проверка, которая взята на контроль начальником ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
По версии следствия, вечером 28 мая 2021 года, когда полицейский сопровождал задержанного в служебный автомобиль для установления его личности, 19-летний юноша, знакомый задержанного, начал препятствовать.
-Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы ПМ, взведя его в боевое положение и, направляя оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок. В результате произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы, - рассказали в СК.
На записанном на месте происшествия ролике видно, как два сотрудника полиции пытаются задержать мужчину и посадить его в патрульный автомобиль с новосибирскими госномерами.
Полицейским попытался воспрепятствовать другой человек, которого один из инспекторов скрутил и уложил на капот. Через некоторое время нападавший истекал кровью из-за пулевого ранения в висок. Но сам момент выстрела на видео не попал. Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии.