Как поздравить дорогих родителей 1 июня на День родителей?
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Как поздравить дорогих родителей 1 июня на День родителей?

6:20:595/29/2021Фото: pxhere
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Этот день замечательно подходит для того, чтобы сказать своим родителям все слова благодарности, которые у вас есть. Чтобы подарить им в ответ свою любовь, заботу и ласку.

семья
Наряду с Днем защиты детей, 1 июня отмечается День родителей

В честь родителей всего мира Генеральная ассамблея ООН в 2012 году ввела новый праздник - День родителей. Цель этого праздника, как любого другого, посвященного семье - подчеркнуть важность и ценность семьи и каждого ее члена. Есть праздники дочерей, сыновей,  бабушек и дедушек. Отдельно есть День отца и День матери.

Символично, что 1 июня также проводится День защиты детей. Именно родители несут всю полноту ответственности за своих деток. За их воспитание, развитие, здоровье, безопасность - абсолютно за все их действия в любом возрасте до наступления совершеннолетия. Но и после этого возраста нас продолжают опекать и переживать за нас, делить с нами наши горести и радости.

Родители -  это наша опора и поддержка. Это они прививают нам наши ценности. Это они формируют в большей части наше мировоззрение и отношение к окружающим. И именно от них зависит изначально, умеем ли мы радоваться или быть счастливыми.

Этот день замечательно подходит для того, чтобы сказать своим родителям все слова благодарности, которые у вас есть. Чтобы подарить им в ответ свою любовь, заботу и ласку.

В этот день можно организовать совместный праздничный ужин или всем вместе выбраться в какое-то интересное место. Замечательно провести день. Можно придумать свои конкурсы и развлечения, где представители разных поколений могут посоревноваться друг с другом. Ведь бабушки и дедушки - это тоже родители родителей.

Можно подарить подарки с красивыми открытками и цветами, написать стих или составить красивое поздравления своими словами. Родителям будет приятно любое внимание от вас.

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