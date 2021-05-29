Как поздравить дорогих родителей 1 июня на День родителей?

В честь родителей всего мира Генеральная ассамблея ООН в 2012 году ввела новый праздник - День родителей. Цель этого праздника, как любого другого, посвященного семье - подчеркнуть важность и ценность семьи и каждого ее члена. Есть праздники дочерей, сыновей, бабушек и дедушек. Отдельно есть День отца и День матери.
Символично, что 1 июня также проводится День защиты детей. Именно родители несут всю полноту ответственности за своих деток. За их воспитание, развитие, здоровье, безопасность - абсолютно за все их действия в любом возрасте до наступления совершеннолетия. Но и после этого возраста нас продолжают опекать и переживать за нас, делить с нами наши горести и радости.
Родители - это наша опора и поддержка. Это они прививают нам наши ценности. Это они формируют в большей части наше мировоззрение и отношение к окружающим. И именно от них зависит изначально, умеем ли мы радоваться или быть счастливыми.
Этот день замечательно подходит для того, чтобы сказать своим родителям все слова благодарности, которые у вас есть. Чтобы подарить им в ответ свою любовь, заботу и ласку.
В этот день можно организовать совместный праздничный ужин или всем вместе выбраться в какое-то интересное место. Замечательно провести день. Можно придумать свои конкурсы и развлечения, где представители разных поколений могут посоревноваться друг с другом. Ведь бабушки и дедушки - это тоже родители родителей.
Можно подарить подарки с красивыми открытками и цветами, написать стих или составить красивое поздравления своими словами. Родителям будет приятно любое внимание от вас.