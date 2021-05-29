Как отмечают католики Троицу 30 мая 2021: главные традиции

Празднование католической и православной Троицы отличаются по своему смыслу. У православных Троица и Пятидесятница отмечаются в один день. У католиков есть разрыв между ними в семь дней.
Пятидесятница у западных христиан отмечалась 23 мая, Троица будет праздноваться 30 мая. В этот день все молитвы и богослужения у католиков посвящены единству Бога в трех лицах, а в Пятидесятницу отдельно празднуется схождение Святого Духа на землю. Троица у католиков считается праздником с более высоким статусом.
Но есть схожесть в традициях празднования этого праздника. Католические храмы тоже на праздник украшаются различной зеленью, березовыми веточками и цветами в букетах и просто так.
К празднику готовятся заранее, наводя дома генеральную уборку, готовя вкусные блюда и накрывая вкусные столы - поста в этот день нет.
Также в этот день не ходят на кладбище, поскольку для поминовения выделены другие дни. В храмах панихиды и поминовения не проводятся.
Запреты
А вот запреты в западных христиан не отличаются от православных. Запрещено работать в этот день, ругаться и ссориться, обижать кого-то и носить обиду в себе.
Нельзя отказывать в помощи просящим.
Нельзя лениться и бездельничать - положено праздновать и веселиться. Обязательно посещают праздничное богослужение. делают добрые дела.