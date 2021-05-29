Как отмечают католики Троицу 30 мая 2021: главные традиции
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Как отмечают католики Троицу 30 мая 2021: главные традиции

8:20:475/29/2021Фото: Pexels
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В этот день все молитвы и богослужения у католиков посвящены единству Бога в трех лицах, а в Пятидесятницу отдельно празднуется схождение Святого Духа на землю.

картина
Католические праздники отмечаются раньше православных

Празднование католической и православной Троицы отличаются по своему смыслу. У православных Троица и Пятидесятница отмечаются в один день. У католиков есть разрыв между ними в семь дней.

Пятидесятница у западных христиан отмечалась 23 мая, Троица будет праздноваться 30 мая. В этот день все молитвы и богослужения у католиков посвящены единству Бога в трех лицах, а в Пятидесятницу отдельно празднуется схождение Святого Духа на землю. Троица у католиков считается праздником с более высоким статусом.

Но есть схожесть в традициях празднования этого праздника. Католические храмы тоже на праздник украшаются различной зеленью, березовыми веточками и цветами в букетах и просто так.

К празднику готовятся заранее, наводя дома генеральную уборку, готовя вкусные блюда и накрывая вкусные столы - поста в этот день нет.

Также в этот день не ходят на кладбище, поскольку для поминовения выделены другие дни. В храмах панихиды и поминовения не проводятся.

Запреты

А вот запреты в западных христиан не отличаются от православных. Запрещено работать в этот день, ругаться и ссориться, обижать кого-то и носить обиду в себе.

Нельзя отказывать в помощи просящим.

Нельзя лениться и бездельничать - положено праздновать и веселиться. Обязательно посещают праздничное богослужение. делают добрые дела.

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