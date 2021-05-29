Когда и кого назначат прокурором Бердска, стало известно: Кресло пустует уже ровно 4 месяца

Прошло ровно 4 месяца с тех пор, как Бердск остался без прокурора. На 29 мая 2021 года приказа о назначении руководителя бердского надзорного ведомства еще нет, узнал «Курьер. Среда. Бердск».
Как сообщили в приемной бердской прокуратуры в пятницу, никакой информации о новом назначенце пока нет.
- Никаких приказов и распоряжений нам не приходило. Скорее всего, в ближайший месяц вряд ли что-то изменится. Должны пройти аттестации, все согласования, - прокомментировали в надзорном ведомстве Бердска.
Вероятнее всего, кресло бердского прокурора займет человек из Новосибирской области — произойдет ротация, обязательная через 5 лет. Во всяком случае до сих пор должность прокурора Бердска занимали люди из региона. Ротация происходит для того, чтобы глава территориального надзорного ведомства «не обрастал связями» и во избежании возможного конфликта интересов.
Напомним, что прокурор Бердска Роман Сивак 29 января 2021 года возглавил новосибирскую прокуратуру. Соответствующий приказ за неделю до этого подписал генпрокурор Игорь Краснов. С того времени руководителем бердской прокуратуры является один из замов Юрий Кващук как исполняющий обязанности.
Между тем, сотрудники бердской прокуратуры работают в обычном режиме: представляют гособвинение в суде, проводят проверки, принимают жалобы и обращения граждан, отслеживают законность муниципальных правовых актов, соцсети и СМИ на предмет преступлений, отстаивают права и законные интересы граждан, надзирают за деятельностью городского отдела МВД.
"Курьер. Среда. Бердск" рассказывал, что и. о. прокурора Бердска Кващук назначил проверку по факту смерти 4-месячной девочки в ночь на 25 мая.
Сивак прослужил прокурором Бердска 5 лет, перейдя в порядке ротации из Каргатского района. До него бердскую прокуратуру возглавлял Александр Власов, который 24 февраля 2016 года был назначен начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Новосибирской области. А за 5 лет до этого, в 2011-м, Власов сменил Юрия Еременко, который ушел в прокуратуру Советского района Новосибирска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференц, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», был арестован в ноябре 2020 года. По версии следствия, уголовное преследование связано с расследованием дела бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Предполагают, что он получил от экс-гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова деньги якобы за прекращение преследования посредством сотрудников прокуратуры и СК.
Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года. До этого он более 6 лет возглавлял прокуратуру Центрального района столицы Сибири.