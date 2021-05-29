Законность выступления бродячего цирка, где львица напала на дрессировщика, проверяет прокуратура Новосибирской области. Смотрите видео

По факту нападения львицы на дрессировщика во время представления в Мошково проводится прокурорская проверка. После инцидента будет проверена законность договора передвижного цирка с муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и молодежной политики Мошковского района Новосибирской области». Об этом сообщили в облпрокуратуре.
На территории площади возле дома культуры было установлено передвижное сооружение, в котором проводилось представление для жителей Мошково «Цирк Шапито африканские львицы». Уральский выездной цирк проводил в Новосибирской области гастроли с программой, в которой заявлялся номер «Африканские львы». На снятом зрителями ролике видно, что с самого начала представления у животного было плохое настроение и она проявляла агрессию.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 мая на пульт службы 112 поступило сообщение о нападении животного , приехавшая к месту происшествия бригада медиков увезла мужчину в больницу, где ему перевязали рваные раны рук и ног и отпустили. Дрессировщик Максим Орлов рассказывал, что львица Вега с самого детства показывала характер, а в день представления у нее изначально не было настроя на работу.
По информации паблика "Инцидент Новосибирск", когда зрители в панике начали разбегаться, стало плохо беременной женщине. Она потеряла сознание, и ей тоже пришлось вызывать скорую помощь.
Предполагалось, что после Мошково бродячий цирк поедет в Искитим. Но после инцидента гастроли пришлось свернуть. Дрессировщик заявлял, что отлучил агрессивную львицу и от арены и передаст в зоопарк.