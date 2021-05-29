82-летние пациенты скончались от коронавируса за сутки на 29 мая в Новосибирской области: Сколько жертв
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

82-летние пациенты скончались от коронавируса за сутки на 29 мая в Новосибирской области: Сколько жертв

4:43:045/29/2021Фото: pixabay.com
0

Еще 69 пациентов находятся в реанимации. На аппаратах искусственной вентиляции легких остаются 7 человек, у которых болезнь протекает тяжело.

коронавирус, пандемия, COVID-19
82-летние пенсионеры скончались от коронавируса в Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
Рост числа заразившихся коронавирусом каждые сутки выявляют в Бердске на 29 мая

Рост числа заразившихся коронавирусом каждые сутки выявляют в Бердске на 29 маяУмерли от коронавируса 404 человека за сутки на 28 мая в России. Число заразившихся снова превысило 9 тыс.Ещё 1651 новости

Как сообщил региональный оперативный штаб, за сутки на 29 июня в Новосибирской области зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусом.  Общее число заболевших за все время пандемии в регионе достигло 43 190.

По данным оперштаба, за последние 24 часа умерли трое человек с подтвержденным диагнозом.
«Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 71, 82 года и женщина в возрасте 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1869 человек», — рассказали в оперативном штабе в субботу.

Еще 69 пациентов находятся в реанимации. На аппаратах искусственной вентиляции легких остаются 7 человек, у которых болезнь протекает тяжело.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 1335 пациентов, в том числе 16 детей.

С начали пандемии в Новосибирской области вылечились от коронавируса  39 153 человека (по данным на 29 мая 2021).

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске за последние сутки выявили четверых новых зараженных. Всего в городе зарегистрировано 1755 случаев заболевания.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
диагнозстационаркоронавирусCOVID-19число заболевшихумерли троеоперштаб
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Надоели новости про коронавирус?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск82-летние пациенты скончались от коронавируса за сутки на 29 мая в Новосибирской области: Сколько жертв
    4:43:04 5/29/2021
    82-летние пациенты скончались от коронавируса за сутки на 29 мая в Новосибирской области: Сколько жертв
    Законность выступления бродячего цирка, где львица напала на дрессировщика, проверяет прокуратура Новосибирской области. Смотрите видео
    4:24:22 5/29/2021
    Законность выступления бродячего цирка, где львица напала на дрессировщика, проверяет прокуратура Новосибирской области. Смотрите видео
    Дизайнерские открытки с Днём химика 30 мая 2021 и свежие поздравления
    4:15:27 5/29/2021
    Дизайнерские открытки с Днём химика 30 мая 2021 и свежие поздравления
    "Школа не охранялась": Глава СК раскритиковал безопасность в казанской гимназии, где погибли 9 человек
    3:56:18 5/29/2021
    "Школа не охранялась": Глава СК раскритиковал безопасность в казанской гимназии, где погибли 9 человек
    БердскКогда и кого назначат прокурором Бердска, стало известно: Кресло пустует уже ровно 4 месяца
    3:33:05 5/29/2021
    Когда и кого назначат прокурором Бердска, стало известно: Кресло пустует уже ровно 4 месяца
    Сын Божий 10 июня вознесся на небо: традиции праздника и категорические запреты на Вознесение Господне в 2021 году
    3:15:12 5/29/2021
    Сын Божий 10 июня вознесся на небо: традиции праздника и категорические запреты на Вознесение Господне в 2021 году
    Выстрел после погони: Ранение в висок во время драки с полицейским получил 19-летний житель Новосибирской области. Главк МВД начал служебное расследование
    2:53:18 5/29/2021
    Выстрел после погони: Ранение в висок во время драки с полицейским получил 19-летний житель Новосибирской области. Главк МВД начал служебное расследование
    "Взрыв в обществе и революцию" из-за повальной вакцинации предрек академик Гундаров
    2:36:54 5/29/2021
    "Взрыв в обществе и революцию" из-за повальной вакцинации предрек академик Гундаров
    "Вопиющее по своей жестокости преступление": Раскрыта причина изнасилования 11-летней девочки семиклассницей. Появились новые уголовные дела в Барнауле
    2:17:50 5/29/2021
    "Вопиющее по своей жестокости преступление": Раскрыта причина изнасилования 11-летней девочки семиклассницей. Появились новые уголовные дела в Барнауле
    Когда сажать репу и редис в мае и июне 2021 года: подготовка семян к посадке
    2:15:00 5/29/2021
    Когда сажать репу и редис в мае и июне 2021 года: подготовка семян к посадке