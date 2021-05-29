82-летние пациенты скончались от коронавируса за сутки на 29 мая в Новосибирской области: Сколько жертв

Как сообщил региональный оперативный штаб, за сутки на 29 июня в Новосибирской области зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии в регионе достигло 43 190.
По данным оперштаба, за последние 24 часа умерли трое человек с подтвержденным диагнозом.
«Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 71, 82 года и женщина в возрасте 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1869 человек», — рассказали в оперативном штабе в субботу.
Еще 69 пациентов находятся в реанимации. На аппаратах искусственной вентиляции легких остаются 7 человек, у которых болезнь протекает тяжело.
В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 1335 пациентов, в том числе 16 детей.
С начали пандемии в Новосибирской области вылечились от коронавируса 39 153 человека (по данным на 29 мая 2021).
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске за последние сутки выявили четверых новых зараженных. Всего в городе зарегистрировано 1755 случаев заболевания.