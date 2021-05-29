Какие страны понесут убытки от отказа летать над Белоруссией, рассказал заслуженный военный летчик

Европейские страны, особенно прибалтийские, сильнее всего пострадают от ограничений на авиаперелеты над Белоруссией.
По словам генерал-майора Владимира Попова - военного летчика, на Белоруссии завязаны многие страны, пользующиеся авиаперелетами между странами ЕС. Латвия, Литва, Эстония из-за отказа от отработанного маршрута останутся в убытке, так как длительность рейсов возрастет на 1-1,5 часа, а расход топлива увеличится на 15-20%.
«Больших потерь Россия не понесет - как туристическая отрасль. Мы-то не отказываемся от работы с Белоруссией и как летали, так и будем осуществлять полеты. Белоруссия тоже выкрутится - будет иметь свою прибыль в любом случае, работая с Россией. А вопросы полета в Европу, я полагаю, были разовыми. Поэтому большого подрыва экономике они не нанесут», - отметил Попов.
Ранее писали, что Россия намерена разрешить прилетать самолетам в обход Белоруссии. В Росавиации на эту тему проходит совещание, сообщает Звезда.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", некоторые европейские страны запретили пассажирским самолетам летать над территорией Белоруссии после того, как 23 мая в аэропорту Минска посадили борт ирландского лаукостера, где летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич.