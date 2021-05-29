Какие страны понесут убытки от отказа летать над Белоруссией, рассказал заслуженный военный летчик
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Какие страны понесут убытки от отказа летать над Белоруссией, рассказал заслуженный военный летчик

6:20:165/29/2021Фото: Ассоциация туроператоров
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Генерал-майор Владимир Попов рассказал, что на России Белоруссии не отразится запрет европейских стран.

Для европейских стран отказ пролетать над Белоруссией станет дорогим удовольствием

Европейские страны, особенно прибалтийские, сильнее всего пострадают от ограничений на авиаперелеты над Белоруссией.

По словам генерал-майора Владимира Попова - военного летчика, на Белоруссии завязаны многие страны, пользующиеся авиаперелетами между странами ЕС. Латвия, Литва, Эстония из-за отказа от отработанного маршрута останутся в убытке, так как длительность рейсов возрастет на 1-1,5 часа, а расход топлива увеличится на 15-20%.

«Больших потерь Россия не понесет - как туристическая отрасль. Мы-то не отказываемся от работы с Белоруссией и как летали, так и будем осуществлять полеты. Белоруссия тоже выкрутится - будет иметь свою прибыль в любом случае, работая с Россией. А вопросы полета в Европу, я полагаю, были разовыми. Поэтому большого подрыва экономике они не нанесут», - отметил Попов.

Ранее писали, что Россия намерена разрешить прилетать самолетам в обход Белоруссии. В Росавиации на эту тему проходит совещание, сообщает Звезда.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", некоторые европейские страны запретили пассажирским самолетам летать над территорией Белоруссии после того, как 23 мая в аэропорту Минска посадили борт ирландского лаукостера, где летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

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