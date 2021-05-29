Наталья Поклонская снялась с праймериз "Единой России" ради новой работы. Она снова наденет китель

Наталья Поклонская анонсировала уход из Госдумы на «новую работу». Куда именно уходит бывший прокурор Крыма, неизвестно, но, по словам Поклонской, ей вновь придется «носить китель».
Депутат от «Единой России» опубликовала обращение, в котором сообщила, что снимается с праймериз партии из-за новой работы, о которой она объявит позже: «Только пусть останется интригой».
Поклонская поблагодарила своих избирателей за поддержку. «Для меня вы спасательный круг в океане политики. Но я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я никуда не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму», — сказала она в видеообращении.
Депутатом Госдумы Наталья Поклонская стала в 2016 года. До этого она была прокурором Крыма и получила известность благодаря активной пророссийской позиции в период событий в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России.
Кстати, она была единственным депутатом-единороссом в Госдуме, проголосовавшим против законопроекта о повышении пенсионного возраста в 2018 году.
Полномочия нынешних парламентариев истекают в сентябре 2021 года. Выборы в Государственную думу назначены на 19 сентября.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" на праймериз "Единой России" в Новосибирской области выдвинулись 92 кандидата. Предварительное голосование завершится 30 мая.