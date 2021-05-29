Наркоторговцы облюбовали новые места для закладок в Бердске: Перерыли лес возле городского пляжа «Дюны». Смотрите видео

Наркоторговцы начали раскладывать закладки в зеленой зоне Бердска. С раннего утра парочки бродят по лесу в поисках спрятанной дозы.
- Весь лес в наркоманах — ищут закладки, как грибы. Я ходил гулять с псом в 6 часов утра и встретил 4 группы по 2 человека, пока шел от спасательной станции у пляжа Дюны» до микрорайоновских горок. Один в телефоне локацию смотрит, другой роет, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» местный житель.
Он возмущен происходящим, считая, что в городском лесу мирных бердчан подстерегает реальная опасность:
- Ладно я — большой и с собакой... А дети, бабушки, парочки гуляют. Получается, мирным гражданам по лесу ходить страшно.
По его словам, полиция должна активнее бороться с распространителями наркотиков. Говорит, что сообщал начальнику бердского отдела МВД, но ситуация после этого не изменилась.
Периодически на территории Бердска ловят ищущих закладки. Нередко и просто гуляющие бердчане находят наркотики, которые не удалось отыскать тем, кому они предназначались.
- Недавно я писала о закладках наркотиков на тропе здоровья в лесу Микрорайона. Вроде было затишье. Но вот опять началось - в субботу зарывают, в воскресенье - разрывают. Где найти управу? - возмущалась бердчанка в марте прошлого года.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», такое же произошло в апреле 2020-го на тропе здоровья, ведущей от Микрорайона к побережью Обского моря. Закладка «всплыла» наружу из-под растаявшего снега. Нашедший тщательно упакованный наркотик уничтожил его, записав на видео.
В 2014 году в Бердске прошла операция по задержанию торговок наркотиками из Кемерова. Две подружки, делавшие себе на этом бизнес, прятали закладки в центре города. И даже под окнами здания местного отдела ФСБ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тогда у гастролерш изъяли 300 000 рублей, 1200 долларов и около 200 граммов синтетики, что является крупным размером.
Последние пять месяцев перед арестом кемеровчанки жили в Бердске. И, судя по всему, жили неплохо. Они снимали квартиру в элитном микрорайоне Изумрудном за 24 000 в месяц, приобрели внедорожник (2000 года выпуска за 500 000 рублей), ездили на отдых за границу, пили дорогой алкоголь, покупали тряпки, золото, гаджеты.
Как признались задержанные, в день они имели от продажи закладок в Бердске не менее 10 000 рублей. Если учесть, что одна «порция» химической соли стоит 970-1000 рублей, можно предположить, какое число наркозависимых «облагодетельствовали» подружки.
У дома №38 на ул. К. Маркса торговки сделали закладку. Покупатель дожидался наркотика по меньшей мере сутки. У задержанного наркомана Сергея нашелся в кармане чек о переводе через терминал 970 рублей за 23 июля. После перечисления денег на определенный номер 24 июля он получил смс-сообщение с подробной инструкцией, где его ждет вожделенная закладка.
31-летний Сергей, употребляющий наркотики больше половины своей жизни, специально приехал из Искитима. Но перепутал место — искал не у дальнего угла правого торца дома «под высокой травинкой», а у ближнего правого. Тут-то его и взяли.
Гастролерши раскладывали дозы сами, чтобы сэкономить и меньше светиться. Одна из них заявила о фотографической памяти и безошибочно к кромешной темноте показала места закладок.
Возле дома №38 на ул. К. Маркса, вокруг музыкальной школы на ул. Свердлова прямо под окнами бердского отдела ФСБ, во дворе дома №7 на ул. Лелюха — всего 12 закладок нашли за один вечер. Их криминалист запечатлел на фотоаппарат в свете фонарика, разложил по пакетам и подписал.
Когда кемеровчанок судили в Бердском горсуде в 2015 году (им дали по 10 лет колонии общего режима), наркополицейские снова выходили «собирать урожай». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 30 апреля они изъяли более десятка закладок курительных смесей, разложенных по подъездам многоэтажек Бердска. Адреса самые разные — Северный микрорайон, улицы Вокзальная, Лелюха. Это только те места, где успел накануне разложить дозы 22-летний бердчанин Дмитрий. И рассказал, что покупал оптом соль под "брендом Путина".
Он и показывал оперативникам места закладок. И для него 30 апреля началось неожиданно. Ранним утром в его квартиру на 9-м этаже в доме №7 на ул. К. Маркса через окно ворвался ОМОН наркоконтроля. Еще спящего Дмитрия подняли, надели наручники и повезли по местам его «боевой славы».
Северный микрорайон, надо сказать, тогда был широко охвачен наркодилерами. Мирные «северяне» даже не догадываются, что в косяках их квартирных железных дверей, кабельных каналах, подъездных батареях и элеткрощитках спрятано «сокровище».