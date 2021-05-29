Ожирением страдают свыше 52 тыс. жителей Новосибирской области: Как рассчитать лишний вес, рассказала врач

25 мая считается днем борьбы с ожирением, а 29 мая гастроэнтерологи призывают отмечать день здорового пищеварения. Заведующая отделением эндокринологии областной больницы Олеся Шабельникова рассказала, когда нужно обращаться к специалисту с избыточным весом.
По словам специалиста, в Новосибирской области более 52 тысяч жителей имеют диагноз — ожирение. За 15 лет число заболевших сахарным диабетом стало больше в три раза и достиг показателя в 90 тысяч пациентов, практически у всех лишний вес. Олеся Шабельникова рассказала, как определить, есть ли у человека лишние килограммы:
– Индекс массы тела высчитывается по формуле: вес в килограммах, деленный на рост в квадрате. Верхняя граница нормы – 24,9. Интервал 25-29,9 – это избыточный вес, 30-34,9 – ожирение 1 степени, 35-39,9 – ожирение 2 степени, выше 40 – ожирение 3 степени, так называемое морбидное. Если говорить об окружности талии, то для мужчин норма – до 94 сантиметров, для женщин – до 80 сантиметров.
Эндокринолог заметила, что в случаях, когда измерения показали избыточную массу, а человек чувствует себя хорошо, необходимо провести обследование, чтобы понять требуется ли помощь специалистов организму или все нормально.
При диспансеризации идет выявление граждан с повышенным уровнем сахара в крови или другими показателями, и назначаются консультации узких специалистов, призванные выявить заболевания эндокринной системы, требующие лечения. Также эндокринолог рассказала что ждет людей с повышенным индексом:
– Если у пациента индекс массы тела более 40, жизненная емкость его легких будет меньше, они будут поджаты диафрагмой, они не могут расправиться. Такие пациенты и без новой коронавирусной инфекции имеют проявления легочной и сердечной недостаточности. Второй момент – сердце вынуждено качать кровь через больший объем тела. Представьте, человек весом 55-60 килограммов несет рюкзак такого же веса. Как долго он пройдет без одышки, дискомфорта, болей? И человек вынужден с этим весом жить постоянно. А могут быть и 2-3 «рюкзака» по 60 килограммов.
Для вакцинации наличие эндокринных заболеваний не является противопоказанием, рассказала Олеся Шабельникова в интервью на сайте минздрава Новосибирской области.