Раненый в голову после выстрела полицейским находится при смерти. Смотрите видео задержания после погони под Новосибирском

Пострадавший в Новосибирской области от случайного выстрела полицейского Векил Абдуллаев остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
"Состояние крайне тяжелое", – цитирует РИА Новости источника в областном министерстве здравоохранения.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", 19-летнего раненого в голову доставили в Мошковскую центральную районную больницу. За его жизнь сейчас борются врачи. Напомним, именно в Мошково вечером 28 мая произошел инцидент со стрельбой.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, в котором находились Абдуллаев и его друзья. Водитель проигнорировал требования полицейских и началась погоня, которая закончилась в районе придорожной гостиницы на трассе Р-255 "Сибирь".
Сотрудники полиции схватили одного из нарушителей. Двое приятелей, которые убежали от инспекторов, вернулись к патрульному авто и попытались помешать задержанию. Абдуллаев оказал активное сопротивление, после чего инспектор несколько раз ударил его, достал оружие и повалил на капот. В этот момент раздался выстрел. Пуля попала молодому человеку в висок.
В Следственном комитете рассказали, что 38-летний сотрудник ДПС стал фигурантом уголовного дела по двум статьям - "Превышение должностных полномочий" (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" (ч. 1 ст. 118 УК РФ).
В региональном управлении МВД начали служебную проверку. В ведомстве заявили, что произошел случайный выстрел.
Как установили в областном управлении МВД, 28 мая около 22.00 на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля "Тойота" не выполнил законное требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска.
Сотрудники отдела ГИБДД по Мошковскому району начали преследовать данный автомобиль, который через некоторое время свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю.
В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление.
-С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел. Сотрудниками полиции пострадавшему была оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада врачей, которая доставила его в медицинское учреждение. Двое других правонарушителей доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали подробности в региональном полицейском главке.
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Физическое сопротивление, скорее всего оскорбления, возможна попытка завладения оружием