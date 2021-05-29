На какой день недели выпадает первый день лета – 1 июня 2021 года?
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На какой день недели выпадает первый день лета – 1 июня 2021 года?

9:20:575/29/2021Фото: pxhere
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Многие управляющие компании к Дню защиты детей проводят детские игровые программы во дворах, где совершенно бесплатно детям устраиваются игровые программы и мини-выступления.

поле, цветы
Июнь - первым месяц лета

1 июня в России будет проводиться 2 семейных праздника - День детства и День всех родителей. Оба праздника отмечаются не только в России, но во многих других странах. Государственным выходным днем эти праздники не назначаются.

Все эти семейные праздники призваны для того, чтобы лишний раз подчеркнуть ценность семейных отношений. В этот день родители показывают детям всю свою заботу и ласку, а дети выражают благодарность и свою любовь родителям.

Когда праздник выпадает на выходной день, то можно всей семье провести день весело  и вместе. Посетить кафе или зоопарк, сходить на концерт.

В 2021 году 1 июня- это вторник. Но все равно вечером можно устроить семейное торжество. Накрыть праздничный стол, посмотреть семейные фотоальбомы или записи. Семейный фильм. Можно собраться несколькими поколениями вместе, что тоже, особенно для детей, будет ценно.

Можно провести свой конкурс с символичными подарками.

Многие управляющие компании к Дню защиты детей проводят детские игровые программы во дворах, где совершенно бесплатно детям устраиваются игровые программы и мини-выступления. Обычно о таком мероприятии оповещают заранее. расклеивая афиши во дворах жилых домов. Но даже если ее не было- ваши дети его точно не пропустят. Уже начались летние каникулы и все находятся дома.

Веселого праздника вам!

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