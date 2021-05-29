Магнитные бури этой недели: когда ждать геоудары с 31 мая по 6 июня 2021 года
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Магнитные бури этой недели: когда ждать геоудары с 31 мая по 6 июня 2021 года

10:20:005/29/2021Фото: Pixabay
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Недавняя серия вспышек а Солнце показала нам, что мы не может заранее прогнозировать такие вспышки, поэтому прогнозы являются крайне относительными и магнитная буря может начаться внезапно, как произошло 12 мая.

закат, море
Недавно была серия вспышек на Солнце

28 мая закончилась на Земле последняя магнитная буря мая 2021 года. По прогнозам геомагнитное поле Земли пока остается в относительно спокойном состоянии и даже на начало июня магнитных бур не ожидается.

Недавняя серия вспышек а Солнце показала нам, что мы не может заранее прогнозировать такие вспышки, поэтому прогнозы являются крайне относительными и магнитная буря может начаться внезапно, как произошло 12 мая.

Тогда на Солнце произошел мощный выброс солнечной энергии, которая вызвали очень сильную магнитную бурю мощностью 7 баллов из всего 9 возможных. Она была кратковременной.

Внезапная активность Солнца может иметь два варианта развития событий: либо на Землю одна за одно снова обрушатся магнитные бури, либо его активность резко снизится и пока бурь не предвидится.

Заранее сделанные прогнозы обещают нам в июне три бури. две слабых и одну мощную. Слабые бури пройдет 10 и 12 числа, а сильная начнется 16 июня. Ее мощность будет достигать 5 баллов. К ней рекомендуется готовиться заранее.

Пока, до 10 июня магнитных бурь не ожидается и это спокойное время можно потратить на общее укрепление состояния организма. Пропить витамины, заняться профилактикой. Пересмотреть свое питание и отказаться от вредных продуктов.

Заниматься гимнастикой, больше гулять на свежем воздухе и высыпаться.

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метеозависимостьмагнитная буря. прогноз на неделю
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