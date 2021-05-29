Магнитные бури этой недели: когда ждать геоудары с 31 мая по 6 июня 2021 года

28 мая закончилась на Земле последняя магнитная буря мая 2021 года. По прогнозам геомагнитное поле Земли пока остается в относительно спокойном состоянии и даже на начало июня магнитных бур не ожидается.
Недавняя серия вспышек а Солнце показала нам, что мы не может заранее прогнозировать такие вспышки, поэтому прогнозы являются крайне относительными и магнитная буря может начаться внезапно, как произошло 12 мая.
Тогда на Солнце произошел мощный выброс солнечной энергии, которая вызвали очень сильную магнитную бурю мощностью 7 баллов из всего 9 возможных. Она была кратковременной.
Внезапная активность Солнца может иметь два варианта развития событий: либо на Землю одна за одно снова обрушатся магнитные бури, либо его активность резко снизится и пока бурь не предвидится.
Заранее сделанные прогнозы обещают нам в июне три бури. две слабых и одну мощную. Слабые бури пройдет 10 и 12 числа, а сильная начнется 16 июня. Ее мощность будет достигать 5 баллов. К ней рекомендуется готовиться заранее.
Пока, до 10 июня магнитных бурь не ожидается и это спокойное время можно потратить на общее укрепление состояния организма. Пропить витамины, заняться профилактикой. Пересмотреть свое питание и отказаться от вредных продуктов.
Заниматься гимнастикой, больше гулять на свежем воздухе и высыпаться.