Всемирный день родителей-2021: точная дата и традиции семейного праздника
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Всемирный день родителей-2021: точная дата и традиции семейного праздника

11:20:095/29/2021Фото: pxhere
0

Не забудьте поздравить своих родителей с этим праздником, Кто, как не они, заслуживает нашего внимания. любви и заботы. Скажите им спасибо за все, что они сделали для вас.

часы, розы, фотографии
В этот день отмечаются 2 праздника

Каждый год мы все отмечаем такие праздники, как День матери, День отца, День бабушек и дедушек. Есть даже праздники в честь каждого их детей - День брата и День сестры, День сына и День дочери.

А вы знали, что есть еще и Международный день родителей? И, что символично, он отмечается вместе с Днем детства. А отмечаются они оба 1 июня ежегодно.

Конечно, все такие праздники призваны подчеркнуть ценность семейных отношений, дать лишний повод официально поздравить друг-друга, сказать слова любви и признательности.

Особых традиций на День родителей еще не развилось, но ко Дню детства проводятся различные концерты и праздничные программы. Когда день выпадает на выходной день, можно всем вместе куда-то отправиться и посетить культурно-массовое мероприятие.

Собравшись всем месте можно устроить праздничное застолье, после которого всем вместе придумать интересные развлечения или пересмотреть старые семейные альбомы, вспоминая самые яркие и веселые моменты.

Хорошо, если на праздник вы сможете собраться несколькими поколениями.

И, конечно, не забудьте поздравить своих родителей с этим праздником, Кто, как не они, заслуживает нашего внимания. любви и заботы. Скажите им спасибо за все, что они сделали для вас.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникидень родителей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы поздравите родителей?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Всемирный день родителей-2021: точная дата и традиции семейного праздника
    11:20:09 5/29/2021
    Всемирный день родителей-2021: точная дата и традиции семейного праздника
    Магнитные бури этой недели: когда ждать геоудары с 31 мая по 6 июня 2021 года
    10:20:00 5/29/2021
    Магнитные бури этой недели: когда ждать геоудары с 31 мая по 6 июня 2021 года
    На какой день недели выпадает первый день лета – 1 июня 2021 года?
    9:20:57 5/29/2021
    На какой день недели выпадает первый день лета – 1 июня 2021 года?
    Как отмечают католики Троицу 30 мая 2021: главные традиции
    8:20:47 5/29/2021
    Как отмечают католики Троицу 30 мая 2021: главные традиции
    Когда сажать сельдерей и хрен в июне 2021 года: подготовка семян к посадке
    7:15:31 5/29/2021
    Когда сажать сельдерей и хрен в июне 2021 года: подготовка семян к посадке
    Как поздравить дорогих родителей 1 июня на День родителей?
    6:20:59 5/29/2021
    Как поздравить дорогих родителей 1 июня на День родителей?
    Какие страны понесут убытки от отказа летать над Белоруссией, рассказал заслуженный военный летчик
    6:20:16 5/29/2021
    Какие страны понесут убытки от отказа летать над Белоруссией, рассказал заслуженный военный летчик
    Ожирением страдают свыше 52 тыс. жителей Новосибирской области: Как рассчитать лишний вес, рассказала врач
    6:02:02 5/29/2021
    Ожирением страдают свыше 52 тыс. жителей Новосибирской области: Как рассчитать лишний вес, рассказала врач
    Наталья Поклонская снялась с праймериз "Единой России" ради новой работы. Она снова наденет китель
    5:40:37 5/29/2021
    Наталья Поклонская снялась с праймериз "Единой России" ради новой работы. Она снова наденет китель
    БердскНаркоторговцы облюбовали новые места для закладок в Бердске: Перерыли лес возле городского пляжа «Дюны». Смотрите видео
    5:19:03 5/29/2021
    Наркоторговцы облюбовали новые места для закладок в Бердске: Перерыли лес возле городского пляжа «Дюны». Смотрите видео