Когда сажать салатные в мае и июне 2021 года по лунному календарю?
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Когда сажать салатные в мае и июне 2021 года по лунному календарю?

9:20:535/30/2021Фото: pixabay
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Растеням лучше всего подходят супесчаные плодородные почвы. Кроме того, им требуется как можно больше света и влаги.

Салаты высеивают рано, примерно в конце апреля - начале мая

К зеленым относятся разнообразные виды растений, входящих в группу шпинатных: салаты, шпинат, садовая лебеда, мангольд, а также щавель и ревень.

Салаты бывают нескольких видов: кочанный, листовой, срывной, спаржевый, ромэн. Чаще всего садоводы выбирают листовой и кочанный салаты.

Салаты являются холодостойкими и скороспелыми культурами. Благодаря чему, урожай можно собирать уже весной из открытого грунта.

Салаты высеивают рано, примерно в конце апреля - начале мая. Для этого подготавливают борозды глубиной 1-2 см, с расстоянием 15 см. Растению лучше всего подходят супесчаные плодородные почвы. Кроме того, овощу требуется как можно больше света и влаги.

Май

Хорошие дни для посева салата

30, 31 мая

Июнь

Хорошие дни

1, 2, 4, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30 июня

Плохие дни 

3, 8, 12, 16, 20, 23, 28 июня

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