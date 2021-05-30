Когда сажать тыкву, арбузы, дыни в 2021 году: подготовка семян к посадке

Все эти культуры относятся к бахчевым. В них содержится большое количество витаминов и минералов, так необходимых нашему организму. Общая черта у всех видов - длинные стебли, желтые цветы и огромные резные листья.
Тыква
Тыква из всех бахчевых наименее требовательное к теплу растение, но если температура ниже 1 градуса, то растение может погибнуть. Тыкву можно садить семенами и рассадой. Перед посевом семечки тыквы закаляют, завернув во влажную ткань и поместив в холодильник на двое суток. Затем их высаживают по два-три семечка в лунку и укрывают пленкой, которую через месяц надо снять.
Арбуз
Арбуз выращивают только на открытой почве - он любит солнечные лучи, делая посадку семечком или рассадой. Когда земля прогреется до +12...+14 градусов, можно приступать к посадке. Семечки арбуза греют в теплой воде, пока они не проклюнутся, и сажают в лунки на глубину 8 сантиметров и отступая на метр. В лунку засыпают столовую ложку древесной золы, 1 ч.л. аммофоски, 1 кг перегноя и перемешивают землю в лунке. Заливают 2 литра теплой воды, а как вода впитается в почву, кладут в лунку два-три семени. После посева грядку поливать не нужно.
Дыня
Дыню выращивают с помощью рассады. Для этого заранее готовят рассаду из семян трех-четырехлетней давности, поскольку новые семена могут не дать плодов из-за мужских цветков, которые не образуют завязи.
Как только от семян появятся всходы, в горшочке оставляют самый крепкий росток, а остальные подрезают, чтобы не повредить корневую систему оставшегося сеянца.
Рассаду дыни высаживают в грунт, как только ей исполнится 4-5 недель, а у сеянцев успеют развиться 5-6 листьев. Для высадки выбирают теплую погоду, желательно, чтобы земля как можно лучше прогрелась. В случае заморозков ее можно накрыть пленкой.
Лунки для сеянцев делают с расстоянием 60 см друг от друга, каждую обильно поливают, а чтобы защитить дыню от грибковых заболеваний, сразу после посадки землю посыпают речным песком.
Благоприятные числа для посадки бахчевых культур в мае - 1, 2, 5-9, 15-17, 20-22, 24-26, 28, 29.
Июнь - 6-8, 12, 13, 18-20.