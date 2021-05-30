Могут ли тромбы образовываться после вакцины от коронавируса?

BOFFINS утверждают, что устранили причину появления редких тромбов, связанных с уколами Covid, и говорят, что знают, как это решить.
Они говорят, что это явление вызвано «плавающими мутантными белками», которые могут возникать, когда вакцина направляет спайковый белок вируса Sars-Cov-2 в неправильную часть клетки.
Ведущий ученый Рольф Маршалек сказал, что американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson уже связалась, чтобы спросить об исследованиях его команды в Университете Гете во Франкфурте.
Но он сказал, что еще не обсуждал свои выводы с AstraZeneca, производителем оксфордской вакцины.
Он сказал: «Они никогда не связывались с нами, поэтому мы никогда не разговаривали с ними, но если они это сделают, я могу сказать им, что делать, чтобы сделать вакцину лучше».
И уколы AstraZeneca, и уколы Джонсона и Джонсона были связаны с небольшим количеством серьезных тромбов.
Профессор Маршалек считает, что причиной являются «плавающие мутантные белки», сообщает Financial Times .
Он сказал, что проблема заключается в аденовирусных векторах, которые используют вакцины J&J и AstraZeneca для отправки в организм спайкового белка вируса Sars-Cov-2.
Немецкий исследователь и другие ученые заявили, что этот метод направляет спайковый белок в ядро клетки, а не в цитозольную жидкость внутри клетки.
Попав внутрь ядра клетки, определенные части белка-шипа расщепляются и создают мутантные версии.
Затем они не могут связываться с клеточной мембраной, и вместо этого клетки секретируют плавающие мутантные белки в организм.
Согласно теории Маршалека, это может вызвать образование тромбов примерно у одного человека из 100 000.
Результаты были опубликованы в допечатном журнале, выпущенном сегодня.
Для сравнения, вакцины на основе MRNA, такие как уколы Pfizer и Moderna, доставляют генетический материал спайка в клеточную жидкость - он никогда не попадает в ядро.
Профессор Маршалек сказал Financial Times: «Когда эти. . . гены вируса находятся в ядре, они могут создать некоторые проблемы».
Редкая реакция помешала распространению прививок AstraZeneca и J&J и была зарегистрирована у 309 из 33 миллионов человек, получивших вакцину AstraZeneca в Великобритании, что привело к 56 смертельным исходам.
В Европе по крайней мере 142 человека испытали тромбы из 16 миллионов реципиентов вакцины.
Но Маршалек считает, что существует прямой «выход», если разработчики вакцины смогут изменить последовательность белка-шипа, чтобы предотвратить его расщепление.
«Имея в руках данные, мы можем рассказать компаниям, как мутировать эти последовательности, кодируя спайковый белок таким образом, чтобы предотвратить непреднамеренные реакции сплайсинга», - сказал он.
Между тем, некоторые ученые заявили, что для подтверждения последних заявлений необходимо больше доказательств.
«Отсутствуют доказательства, показывающие причинно-следственную цепочку от стыка. . . - сказал Йоханнес Ольденбург, профессор медицины переливания крови Боннского университета.
«Это все еще гипотеза, которую необходимо подтвердить экспериментальными данными».
Маршалек сказал, что он представил результаты своей лаборатории Институту Пауля-Эрлиха при правительстве Германии и консультативному органу страны по вакцинации и иммунизации.
«Они были удивлены нашими результатами, потому что никто не думал о проблеме стыковки», - сказал он.
J&J сказал: «Мы поддерживаем продолжение исследования и анализа этого редкого события, поскольку мы работаем с медицинскими экспертами и мировыми органами здравоохранения.
«Мы с нетерпением ждем возможности просматривать и делиться данными по мере их поступления».
Источник: thesun.co.uk