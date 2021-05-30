Интересные картинки на День химика 30 мая 2021 года и чудесные поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Интересные картинки на День химика 30 мая 2021 года и чудесные поздравления

6:15:285/30/2021Фото: 100cards.ru
0

Химик — одна из важнейших профессий, без которых человечество не знало бы огромное количество полезнейших данных. Отмечают День химика, обычно, в последнее воскресенье мая.

День химика

День химика – как праздник волшебства,
Не ценим иногда мы мастерства,
С которым химики все чудеса творят,
Свои творения они все нам дарЯт!
Желаем им мы радости в труде,
И в личной жизни. Чтоб везло везде!
За все, что создали, друзья, на благо нам,
Мы говорим огромное спасибо вам!

День химика

Химия – наука очень важная,
Без нее, поверьте, не прожить!
Химики должны все быть отважными,
И своей работой дорожить!
Мы желаем вам открытий новых,
Чтобы пользу людям принесли,
И желаем, были чтоб здоровы,
Чтобы счастье в жизни обрели!

День химика

С Днем химика поздравить рады,
Родные, дорогие, вас!
Как жить без краски и помады,
Труб, тканей, обуви сейчас?
За этим всем на белом свете
Ваш опыт, ум, ваш тонкий труд,
И Менделеева все дети
Уже два века гордо чтут.
Вы – счастье и богатство наше,
Основа экономик всех,
Ведь с вами мир юней и краше,
Быстрее в будущее бег!
Утилизируйте отходы,
Предпочитайте газ дровам...
Здоровья, бодрости на годы
Желаем, химики, мы вам!

День химика

Без химии прожить никак нельзя,
Мы заявляем уверенно и дружно,
Чтоб жизнь лучше и удобнее была,
Таблицу Менделеева на зубок знать нужно.
Пусть праздник принесёт Вам счастье,
Пусть жизнь прозрачна будет, как хрусталь,
Пускай исчезнут навсегда ненастья,
Пусть длинной и красивой будет жизни даль.

День химика

Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткидень химика
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Интересные картинки на День химика 30 мая 2021 года и чудесные поздравления
    6:15:28 5/30/2021
    Интересные картинки на День химика 30 мая 2021 года и чудесные поздравления
    30 мая - Международный день феминизма: открытки и поздравления для свободных женщин
    6:02:54 5/30/2021
    30 мая - Международный день феминизма: открытки и поздравления для свободных женщин
    БердскМагнитная буря 30 мая 2021 года ударит в полночь: Как метеозависимым людям позаботиться о здоровье
    5:45:43 5/30/2021
    Магнитная буря 30 мая 2021 года ударит в полночь: Как метеозависимым людям позаботиться о здоровье
    С Днём памяти Жанны д’Арк 30 мая: поздравления стихах для самых смелых
    5:02:54 5/30/2021
    С Днём памяти Жанны д’Арк 30 мая: поздравления стихах для самых смелых
    Может ли девушка звонить и писать первой парню, который ей нравится
    4:00:03 5/30/2021
    Может ли девушка звонить и писать первой парню, который ей нравится
    Правильный выбор противозачаточного средства спасет от рака груди
    3:00:26 5/30/2021
    Правильный выбор противозачаточного средства спасет от рака груди
    Как потеря зубов в пожилом возрасте влияет на способность делать покупки, работу по дому, как отодвигает смерть
    2:00:33 5/30/2021
    Как потеря зубов в пожилом возрасте влияет на способность делать покупки, работу по дому, как отодвигает смерть
    Кто из знаков зодиака любит целоваться, а кто не любит, рассказали астрологи
    1:30:46 5/30/2021
    Кто из знаков зодиака любит целоваться, а кто не любит, рассказали астрологи
    Какие смертные грехи существуют: и как за них карает Бог?
    1:00:27 5/30/2021
    Какие смертные грехи существуют: и как за них карает Бог?
    Хоккеисты России победили Швейцарию: российская сборная на первом месте в группе А
    12:45:18 5/30/2021
    Хоккеисты России победили Швейцарию: российская сборная на первом месте в группе А