Интересные картинки на День химика 30 мая 2021 года и чудесные поздравления

День химика – как праздник волшебства,
Не ценим иногда мы мастерства,
С которым химики все чудеса творят,
Свои творения они все нам дарЯт!
Желаем им мы радости в труде,
И в личной жизни. Чтоб везло везде!
За все, что создали, друзья, на благо нам,
Мы говорим огромное спасибо вам!
Химия – наука очень важная,
Без нее, поверьте, не прожить!
Химики должны все быть отважными,
И своей работой дорожить!
Мы желаем вам открытий новых,
Чтобы пользу людям принесли,
И желаем, были чтоб здоровы,
Чтобы счастье в жизни обрели!
С Днем химика поздравить рады,
Родные, дорогие, вас!
Как жить без краски и помады,
Труб, тканей, обуви сейчас?
За этим всем на белом свете
Ваш опыт, ум, ваш тонкий труд,
И Менделеева все дети
Уже два века гордо чтут.
Вы – счастье и богатство наше,
Основа экономик всех,
Ведь с вами мир юней и краше,
Быстрее в будущее бег!
Утилизируйте отходы,
Предпочитайте газ дровам...
Здоровья, бодрости на годы
Желаем, химики, мы вам!
Без химии прожить никак нельзя,
Мы заявляем уверенно и дружно,
Чтоб жизнь лучше и удобнее была,
Таблицу Менделеева на зубок знать нужно.
Пусть праздник принесёт Вам счастье,
Пусть жизнь прозрачна будет, как хрусталь,
Пускай исчезнут навсегда ненастья,
Пусть длинной и красивой будет жизни даль.
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru