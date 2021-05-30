Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня

В первой декаде июня 2021 года, в огороде наиболее благоприятна будет посадка корнеплодных и луковых культур. В особенности из семейства пасленовых. К семейству относятся: картофель, томаты, репчатый лук, морковь, свекла и чеснок. Но чаще всего в этот период сажают картофель. Этот овощ богат витамином С, а белок, который содержится в картофеле, по биологической ценности равен мясу или яйцам.
Кроме того, на начало июня отводят время для посадки томатов. В них содержится большое количество минеральных веществ и витаминов. Сок помидоров помогает при заболеваниях печени, гастритах, упадке сил и малокровии. Овощи высаживают рассадным способом на грядку. Чтобы не травмировать растение, его пересаживают с комом земли, но лучше всего если изначально выращивать сеянцы в торфо-перегнойных горшочках.
Отдельно стоит отметить про такой ценный и полезный овощ, как морковь. Этот корнеплод всегда ценился за свои питательные и профилактические свойства. В нем содержится большое количество каротина, витаминов С, К, РР, группы В. Минеральные вещества - железо, кальций, калий, магний, фосфор, кобальт, йод, бор.
Также морковь сеют весной и поздней осенью, поскольку это холодостойкое растение и сеять ее можно сразу по созревании почвы.
Говоря о луковых культурах, на ум сразу приходят всеми любимые чеснок и лук. Из всех луковых культур, самым полезным считается чеснок. Благодаря своим бактерицидным свойствам, этот овощ добавляют к соленьям и копчениям. В чесноке содержатся более двухсот биохимических веществ, способных предохранить человека от вирусных заболеваний.
Посадку чеснока начинают с ранней весны на глубину заделки зубчиков всего два-три см от поверхности почвы. А уборку готовых плодов начинают в конце августа до середины сентября.