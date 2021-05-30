Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня

7:20:535/30/2021Фото: pixabay.com
0

Достаточно много посадок можно провести в начале июня 2021 года.

Морковь сеют весной и поздней осенью, поскольку это холодостойкое растение и сеять ее можно сразу созревании почвы

В первой декаде июня 2021 года, в огороде наиболее благоприятна будет посадка корнеплодных и луковых культур. В особенности из семейства пасленовых. К семейству относятся: картофель, томаты, репчатый лук, морковь, свекла и чеснок. Но чаще всего в этот период сажают картофель. Этот овощ богат витамином С, а белок, который содержится в картофеле, по биологической ценности равен мясу или яйцам.

Кроме того, на начало июня отводят время для посадки томатов. В них содержится большое количество минеральных веществ и витаминов. Сок помидоров помогает при заболеваниях печени, гастритах, упадке сил и малокровии. Овощи высаживают рассадным способом на грядку. Чтобы не травмировать растение, его пересаживают с комом земли, но лучше всего если изначально выращивать сеянцы в торфо-перегнойных горшочках.

Отдельно стоит отметить про такой ценный и полезный овощ, как морковь. Этот корнеплод всегда ценился за свои питательные и профилактические свойства. В нем содержится большое количество каротина, витаминов С, К, РР, группы В. Минеральные вещества - железо, кальций, калий, магний, фосфор, кобальт, йод, бор.

Также морковь сеют весной и поздней осенью, поскольку это холодостойкое растение и сеять ее можно сразу по созревании почвы.

Говоря о луковых культурах, на ум сразу приходят всеми любимые чеснок и лук. Из всех луковых культур, самым полезным считается чеснок. Благодаря своим бактерицидным свойствам, этот овощ добавляют к соленьям и копчениям. В чесноке содержатся более двухсот биохимических веществ, способных предохранить человека от вирусных заболеваний.

Посадку чеснока начинают с ранней весны на глубину заделки зубчиков всего два-три см от поверхности почвы. А уборку готовых плодов начинают в конце августа до середины сентября.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачакартофельжелезорастениейодрепчатый луквесной
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы уже посадили какие-то культуры у себя в огороде?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня
    7:20:53 5/30/2021
    Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня
    СССР хотели отдать два острова Японии, стало известно из архивов
    6:32:17 5/30/2021
    СССР хотели отдать два острова Японии, стало известно из архивов
    Когда будет кольцеобразное солнечное затмение в июне 2021: дата, время, где увидеть, сильные жизненные ритуалы
    6:20:51 5/30/2021
    Когда будет кольцеобразное солнечное затмение в июне 2021: дата, время, где увидеть, сильные жизненные ритуалы
    С Днём блондинок 31 мая: уникальные открытки от дизайнера и самые чувственные поздравления
    5:48:13 5/30/2021
    С Днём блондинок 31 мая: уникальные открытки от дизайнера и самые чувственные поздравления
    Красивые картинки с католической Троицей на 30 мая 2021 и христианские поздравления
    5:38:48 5/30/2021
    Красивые картинки с католической Троицей на 30 мая 2021 и христианские поздравления
    Тайно поженились премьер Великобритании Борис Джонсон и 33-летняя Кэрри Саймондс
    5:28:37 5/30/2021
    Тайно поженились премьер Великобритании Борис Джонсон и 33-летняя Кэрри Саймондс
    Очень важные праздники католиков 30, 31 мая и 3 июня 2021: особенности дат и важные запреты
    5:20:45 5/30/2021
    Очень важные праздники католиков 30, 31 мая и 3 июня 2021: особенности дат и важные запреты
    БердскРодители Бердска возмущены распределением мест в детских садах: С пересадкой на автобусе в час пик на другой конец города
    5:00:34 5/30/2021
    Родители Бердска возмущены распределением мест в детских садах: С пересадкой на автобусе в час пик на другой конец города
    Внучку везли на каникулы: Kia Rio вылетела в кювет. Бабушка погибла, девочка сломала позвоночник
    4:31:50 5/30/2021
    Внучку везли на каникулы: Kia Rio вылетела в кювет. Бабушка погибла, девочка сломала позвоночник
    Троица-2021: что запрещено делать католикам и лютеранам 30 мая, а что сделать обязательно
    4:20:03 5/30/2021
    Троица-2021: что запрещено делать католикам и лютеранам 30 мая, а что сделать обязательно