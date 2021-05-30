30 мая - Международный день феминизма: открытки и поздравления для свободных женщин

Я отказалась давно от любви,
Мне не нужны бессмысленные гонки,
Ну что вы ,я не стану утверждать,
Что в наше время мужики - подонки.
Не говорю ва м это я,
Невидящая жизни толком,
Но оглянитесь вы по сторонам,
И разве есть от них хотя бы капля толка:?
Да , капля есть, она – не для цензуры
Послушайте вы речи их!
Для них мы просто дуры.
Мы любим их, прощаем,
Плачем ночью- они же скинут смс,
Что завтра позвонят нам точно.
Нас много умных и красивых,
Заботливых и нежных- пруд пруди,
Но...
Автор: Kievlyano4ka
Поздравляю всех, кто создан
из Адамова ребра.
и желаю всем девчонкам
счастья, радости, добра.
И любви, и много денег,
и богатых женихов.
Не каких-нибудь, там, средних,
а из самых, из верхов.
Чтобы нам не приходилось
слышать слово - феминизм,
что в прекрасной половине
разгулялось, как фашизм.
Чтобы женственность ласкала
и плескалась страсть рекой,
чтоб любовь переполняла.
Мой стандарт любви такой.
Автор: Lenski
Да какая, к чертям, - феминистка!
Феминизм – женщин блуда парад!
До сих пор я была мaзохисткой,
Пожиравшая плотью разврат!
В Душу мне многократно плевали,
Позабыть не могу запах-смрад!
До сих пор мужиков отмывает,
Слёз потоком, изверженный мат…
Огонь плоти моей, мазохистки,
Недоступен свободным орлам,
Как пастельная-дева - солистка,
Свой оргазм – не делю пополам…
И, ладонью её «защищая»,
Ожидаю небесных чудес,
Непорочною к Богу взываю,
Среди стаи лжецов и повес…
Не...
Автор: VicRus
Наверно, я влюблён!
И в этом нет сомнения,
А виноват во всём
Амбиций феминизм.
Она придет, как сон.
Ну, просто, наваждение,
И скажет: " Ты прощен
За вечный оптимизм".
Но я не верю ей,
Ведь шустрая подруга,
Сегодня кинет мне
Улыбку, будто кость,
И скажет: " Жри скорей!
Я "виповского" круга!"
И я забью в стене
Отчаяния гвоздь.
Я снова вижу сон:
Она придет, нагая,
Иронии сюжет
Картины Пикассо.
Усядется на трон,
Как ангелок, святая,
В одной руке стилет,
Ну, а в...
Автор: Хавер
Источник: sunhome.ru