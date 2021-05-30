30 мая - Международный день феминизма: открытки и поздравления для свободных женщин
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30 мая - Международный день феминизма: открытки и поздравления для свободных женщин

6:02:545/30/2021Фото: pexels.com
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30 мая отмечается Международным днем феминизма на протяжении нескольких десятилетий, а само движение борьбы за права женщин появилось более 100 лет назад.

Международный день феминизма

Я отказалась давно от любви,
Мне не нужны бессмысленные гонки,
Ну что вы ,я не стану утверждать,
Что в наше время мужики - подонки.
Не говорю ва м это я,
Невидящая жизни толком,
Но оглянитесь вы по сторонам,
И разве есть от них хотя бы капля толка:?
Да , капля есть, она – не для цензуры
Послушайте вы речи их!
Для них мы просто дуры.
Мы любим их, прощаем,
Плачем ночью- они же скинут смс,
Что завтра позвонят нам точно.
Нас много умных и красивых,
Заботливых и нежных- пруд пруди,
Но...
Автор: Kievlyano4ka

Международный день феминизма

Поздравляю всех, кто создан
из Адамова ребра.
и желаю всем девчонкам
счастья, радости, добра.

И любви, и много денег,
и богатых женихов.
Не каких-нибудь, там, средних,
а из самых, из верхов.

Чтобы нам не приходилось
слышать слово - феминизм,
что в прекрасной половине
разгулялось, как фашизм.

Чтобы женственность ласкала
и плескалась страсть рекой,
чтоб любовь переполняла.
Мой стандарт любви такой.
Автор: Lenski

Международный день феминизма

Да какая, к чертям, - феминистка!
Феминизм – женщин блуда парад!
До сих пор я была мaзохисткой,
Пожиравшая плотью разврат!

В Душу мне многократно плевали,
Позабыть не могу запах-смрад!
До сих пор мужиков отмывает,
Слёз потоком, изверженный мат…

Огонь плоти моей, мазохистки,
Недоступен свободным орлам,
Как пастельная-дева - солистка,
Свой оргазм – не делю пополам…

И, ладонью её «защищая»,
Ожидаю небесных чудес,
Непорочною к Богу взываю,
Среди стаи лжецов и повес…

Не...
Автор: VicRus

Международный день феминизма

Наверно, я влюблён!
И в этом нет сомнения,
А виноват во всём
Амбиций феминизм.

Она придет, как сон.
Ну, просто, наваждение,
И скажет: " Ты прощен
За вечный оптимизм".

Но я не верю ей,
Ведь шустрая подруга,
Сегодня кинет мне
Улыбку, будто кость,

И скажет: " Жри скорей!
Я "виповского" круга!"
И я забью в стене
Отчаяния гвоздь.

Я снова вижу сон:
Она придет, нагая,
Иронии сюжет
Картины Пикассо.

Усядется на трон,
Как ангелок, святая,
В одной руке стилет,
Ну, а в...
Автор: Хавер

Международный день феминизма

Источник: sunhome.ru

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