Красивые картинки с католической Троицей на 30 мая 2021 и христианские поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Красивые картинки с католической Троицей на 30 мая 2021 и христианские поздравления

5:38:485/30/2021Фото: pixabay
0

В 2021 году дата празднования католической Троицы выпала на 30 мая. Поздравьте близких!

Католическая Троица

Я с Троицей святою
Сердечно поздравляю,
Добра, любви и счастья
Вам от души желаю.

Пускай Вас охраняет
Троица святых,
От зла оберегает
И от людей лихих.

Католическая Троица

Сегодня День Святого Духа,
А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством
Он наши души и сердца!

Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!

Католическая Троица

С Троицей Святой Вас поздравляю!
Тепла душевного, любви желаю.
Пусть вера в Вас всегда живёт,
И каждый своё счастье обретёт.
Чтоб все невзгоды обходили стороной,
Хранимы были Троицей святой!

Католическая Троица

С Троицей вас поздравляю!
Мира, радости желаю.
Пусть невзгоды все уйдут,
Ангелы вас берегут.

Пусть исполнятся желанья,
Вести добрые придут,
Будет дом наполнен счастьем,
Хорошо дела идут!

Католическая Троица

Источник: pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздниктроицапоздравленияпраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Тайно поженились премьер Великобритании Борис Джонсон и 33-летняя Кэрри Саймондс
    5:28:37 5/30/2021
    Тайно поженились премьер Великобритании Борис Джонсон и 33-летняя Кэрри Саймондс
    Очень важные праздники католиков 30, 31 мая и 3 июня 2021: особенности дат и важные запреты
    5:20:45 5/30/2021
    Очень важные праздники католиков 30, 31 мая и 3 июня 2021: особенности дат и важные запреты
    БердскРодители Бердска возмущены распределением мест в детских садах: С пересадкой на автобусе в час пик на другой конец города
    5:00:34 5/30/2021
    Родители Бердска возмущены распределением мест в детских садах: С пересадкой на автобусе в час пик на другой конец города
    Внучку везли на каникулы: Kia Rio вылетела в кювет. Бабушка погибла, девочка сломала позвоночник
    4:31:50 5/30/2021
    Внучку везли на каникулы: Kia Rio вылетела в кювет. Бабушка погибла, девочка сломала позвоночник
    Троица-2021: что запрещено делать католикам и лютеранам 30 мая, а что сделать обязательно
    4:20:03 5/30/2021
    Троица-2021: что запрещено делать католикам и лютеранам 30 мая, а что сделать обязательно
    Как накажут россиян за сбор данных о силовиках
    4:14:37 5/30/2021
    Как накажут россиян за сбор данных о силовиках
    Bloomberg: ЕС предлагает США объединиться против России
    3:51:23 5/30/2021
    Bloomberg: ЕС предлагает США объединиться против России
    Машина Росгвардии сбила двух 10-летних мальчиков на электросамокате: Дети ехали по "зебре" на зеленый свет
    3:33:00 5/30/2021
    Машина Росгвардии сбила двух 10-летних мальчиков на электросамокате: Дети ехали по "зебре" на зеленый свет
    30 мая – Троица-2021 у католиков и лютеран: важные запреты и важнейшие дела на великий христианский праздник
    3:20:42 5/30/2021
    30 мая – Троица-2021 у католиков и лютеран: важные запреты и важнейшие дела на великий христианский праздник
    Никита Пресняков раскрыл тайну отношений с избранниками своей матери Кристины Орбакайте
    3:12:13 5/30/2021
    Никита Пресняков раскрыл тайну отношений с избранниками своей матери Кристины Орбакайте