Красивые картинки с католической Троицей на 30 мая 2021 и христианские поздравления

Я с Троицей святою
Сердечно поздравляю,
Добра, любви и счастья
Вам от души желаю.
Пускай Вас охраняет
Троица святых,
От зла оберегает
И от людей лихих.
Сегодня День Святого Духа,
А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством
Он наши души и сердца!
Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!
С Троицей Святой Вас поздравляю!
Тепла душевного, любви желаю.
Пусть вера в Вас всегда живёт,
И каждый своё счастье обретёт.
Чтоб все невзгоды обходили стороной,
Хранимы были Троицей святой!
С Троицей вас поздравляю!
Мира, радости желаю.
Пусть невзгоды все уйдут,
Ангелы вас берегут.
Пусть исполнятся желанья,
Вести добрые придут,
Будет дом наполнен счастьем,
Хорошо дела идут!
Источник: pozdravok.ru