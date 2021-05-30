С Днём блондинок 31 мая: уникальные открытки от дизайнера и самые чувственные поздравления

Девушки прекрасней в мире нет,
Очень привлекает волос твоих цвет,
С тобой общаться мне приятно, мило,
С первого взгляда меня ты покорила.
С днём блондинки тебя я поздравляю,
Быть красивой много лет желаю,
Пускай тебе везёт во всём всегда,
Радости тебе, улыбок, уюта и тепла.
Поздравляем вас с праздником, милые дамы,
Тех, кто ценит яркий цвет волос.
Вы, блондинки, ломали нам головы,
Своим нравом, кокетством и желтым цветом кос.
Вы прекрасны и обаятельны,
Сладострастны, ранимы и умны.
Вас желают, хотят и вам признательны,
За то, что в вас есть, чем вы полны.
Как же прекрасны, приятны и милы,
Желтоволосые красотки.
Которые чувствами полны,
Изящны, нежные, как бриллиантов самородки.
Желаем вам счастья, любви и успеха,
Побольше поклонников и теплоты.
А ваши уста пусть наполняться смехом,
Хороших вам дней и доброты.
Весь мир сегодня для блондинок,
Им всё теперь разрешено!
Побольше было чтоб искринок
В глазах! Вы слаще, чем вино!
Вы женщины, каких так мало,
Природа праздник создала!
В вас и призыв и вызов тайный,
Такие, девушки, дела!
Источник: pozdravik.ru