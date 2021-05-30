С Днём памяти Жанны д’Арк 30 мая: поздравления стихах для самых смелых

Беру французские духи, последний вздох «О ревуар!»
Вы восхитительно тихи, такой Вас видел Ренуар!
Прошел спектакль, пустеют ложи, и смолкли крики «Браво! Бис!»
Вы, славу вновь игрой умножа, к его твореньям добрались!
И, чуть расслабившись на кресле, раскрепостили его кисть,
Для красок солнечных воскресли, «А ну, маэстро, соберись!»
Перенеси очарованье, её сиянье синих глаз,
Чтоб через сотни лет сознанье, терял какой-нибудь из нас!
И стало полотно бессмертным, вновь чудо в цвете сотвори...
Автор: neiron123
***
О здравствуй,юное созданье
Тебя я видеть снова рад
Ты все такая, как и прежде
Не измеримо безупречна.
Зачем явилась ты ко мне,
О чем хотела мне поведать,
Не уж-то снова на земле
Не будет чем обедать.
Идут плохие времена?
Иль просто в гости ты пришла?
Но Жанна, кончилась война
Пора забыть об этом.
Сойди с коня и сбрось ты латы,
Копье по глубже закопай.
Расформируй свои отряды,
Видавшим горя счастья дай.
Свои врагам прости обиды,
Прости предательство врагам,
Своею...
Автор: ptaxa
***
Эп.
И эти ножки,
Не спеша, идут туда,
где согрешат
………………………………….
Жанна!
Я видел тебя в своих сладостных снах
И небо держал для тебя на руках
Летела по небу ты, словно птица
Я чувствую, ты уже меня не боишься
Тебя понесу на плечах как Антей
Придумаем много мы разных затей...
Автор: GenaSwiss
***
Она была святой и говорила,
Что может слышать чьи то голоса.
Но все было напрасно, ей никто не верил.
Ей оставалась лишь молится небесам
И верить в то, что бог во всем поможет,
Откроет людям на нее глаза.
Но вдруг беда: она не ожидала,
Что ждет ее арест и клевета
От тех, кому когда то доверяла,
От тех, кого когда то берегла.
И вот теперь она одна в этом огромном мире.
В тюрьме с цепью на шее, на ногах,
Такое не увидишь даже в страшных снах.
Что ждет ее: позор или же смерть...
Автор: mashulkan
***
О чем мечтает соловей?
Не о весне ли долгожданной?
Холодный ветер бьет с полей,
И снег кружит небесной манной.
И одинокая печаль
Ко мне в окно опять стучится.
И лишь небес благая даль
Мне дарит сказочные лица.
И наяву, да и во сне
Я откровенья получаю.
Твои мечты живут во мне,
Пока я им не докучаю.
Открыв окно, тревожу день
Улыбкой странною поэта.
И ходит Дарк - от Жанны тень,
Как-будто вестник с того света.
Коль нам расстаться суждено -
На то небес святая воля.
Гляжу в...
Автор: Сайгак
Источник: sunhome.ru