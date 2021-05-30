День российской адвокатуры 31 мая: открытки и достойные поздравления для адвокатов

В день адвоката поздравляя,
Желаю вам клиентов славных,
Хороших, легких дел желаю,
И гонораров – это главное!
Уж если защищать – достойных,
Идти до самого конца!
Всегда по жизни быть спокойным,
Нести надежду всем в сердца!
Мы сегодня поздравляем вас, ребята,
Хороши, как на подбор вы, адвокаты!
Вы беретесь за любое дело,
Защищаете людей вы все умело,
Труд ваш, безусловно, нужен всем,
Ну кому сейчас живется без проблем?
От души мы благодарны вам,
Что приходите всегда на помощь нам!
Ты законы знаешь на зубок,
Адвокат ты классный, видит бог!
И сейчас тебя мы поздравляем
С адвоката днем! Тебе желаем,
Чтобы ладились всегда твои дела,
Чтоб спокойно, без проблем вся жизнь текла,
Чтобы людям помогал ты от души,
Чтобы помыслы все были хороши!
Пусть будут помыслы чисты,
Осуществятся все мечты,
И будет в радость труд всегда,
Мы верим – не придет беда,
К вам, адвокат! Вас поздравляем,
И в этот славный день желаем,
Удачи в славной жизни вашей,
День ото дня пусть будет краше!
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru