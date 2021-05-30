Когда будет кольцеобразное солнечное затмение в июне 2021: дата, время, где увидеть, сильные жизненные ритуалы

10 июня 2021 года нам предстоит наблюдать интересное кольцевое солнечное затмение и его самую яркую фазу можно будет увидеть помимо прочих мест и на территории России.
Тень Луны не сможет полностью перекрыть солнечный диск, и останется светящимся огненный краешек, что будет выглядеть невероятно красиво.
Этот силуэт огненного кольца, который берет свое начало на рассвете в Канаде, затем переходит все северные пределы земного шара, достигая середины в полдень в северной Гренландии. Заканчивается кольцевая траектория затмения на закате, над северо-восточной Сибирью. Наблюдать затмение можно из любой точки на протяжении 3 минут и 51 секунды.
Люди всегда наблюдали за небесными светилами, чаще всего за солнцем и луной. По солнцу в древности определяли течение времени, а по луне ежедневные и сезонные циклы в сельском хозяйстве.
Если на небе случалось солнечное затмение, то практикующие гадания, воспринимали его как наиболее благоприятное для проведения различных ритуалов.
Чаще всего это были гадания на получение каких-либо благ для человека. Они начинались от материального богатства до привлечения в жизнь свежей любви, работы или же просто проводились привороты или отвороты.
Для исполнения желаний
Чаще всего на такие астрономические события люди загадывают желания.
Провести ритуал максимально просто. Заранее приготовьте белый чистый лист бумаги и ручку. В момент начала затмения на листке необходимо написать свое заветное желание, желательно четко его сформулировав. Оно должно касаться только вашей судьбы и не содержать в себе негатива.
Затем его нужно прочитать вслух три раза и сжечь листок, используя пламя свечи.
Для финансового благополучия
Накануне события нужно вынуть из своего кошелька все деньги, карточки, визитки и памятки. Когда кошелек останется пустым, надо его положить на подоконник. Желательно так, чтобы солнечный свет падал на открытую часть кошелька.
На протяжении суток, кошелек лучше не трогать - он заряжается. Говорится, что во время всего дня, он будет терять весь скопившийся в нем негатив вместе с падением лунной энергии. По завершении затмения, необходимо заполнить кошелек деньгами снова.