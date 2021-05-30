Самые важные религиозные праздники в июне 2021: у православных, католиков, мусульман, иудеев
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Самые важные религиозные праздники в июне 2021: у православных, католиков, мусульман, иудеев

8:20:475/30/2021Фото: pixabay
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В каждой религии, выделяются главные торжественные дни, которые будут отмечаться с разным отношением и размахом в зависимости от конфессии.

У мусульман значимый день выпадает на 6 июня. Верующие будут вспоминать Страдания имама Джафара

Июнь 2021 года богат на праздники у верующих людей. Так представители православия, католицизма, ислама и иудаизма отмечают немало важных дней. Среди них, в каждой религии, выделяются главные торжественные дни, которые будут отмечаться с разным отношением и размахом в каждой конфессии.

Православие

Наиболее значащим и известным у православных христиан в июне будет отмечаться День Святой Троицы - пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот день еще называют Пятидесятница. В 2021 году он приходится на 20 июня.
При наступлении дня Пятидесятницы, апостолы собрались в этот момент все вместе. Внезапно они услышали шум, наполнивший все помещение, в котором они находились. В этот момент перед учениками предстало другое явление: на их головы опустились языки священного пламени и тогда все присутствующие начали говорить на разных языках, чтобы проповедовать святое писание. Поэтому слова Христа — Евангелие, которое проповедовали апостолы, стало понятно всем людям.

Католицизм

24 июня католики отмечают Рождество Святого Иоанна Крестителя, которое является особо значимым праздником. В этот день вспоминается последний ветхозаветный пророк – вестник прихода Мессии, именуемый Предтечей.
Иоанн, во время крещения Христа, предчувствовал свою гибель, и поэтому наделил Иисуса перед обществом духовной силой и властью. Кроме того, все основные Евангелия пишут, что в этот момент сошёл Святой Дух, в виде голубя.

Ислам

У мусульман значимый день выпадает на 6 июня. Верующие будут вспоминать Страдания имама Джафара, который являлся одним из исламских богословов. При этом, он старался обходить стороной вопросы политики и уделять больше времени религии. Причиной его смерти стало отравление. По преданию, его отравил халиф Абу Джафар аль-Мансур, отправив имаму плоды с ядом.

После этого события, 12 июня, мусульмане будут вспоминать Худайбийский мирный договор. Особо значимый день, в который был заключен договор между пророком Мухаммедом и курайшитами, в местечке Худайбия близ Мекки.

Иудаизм

27 июня, иудеи вспоминают день бедствий - 17 тамуза.

Пост 17 тамуза - главный пост в июне, который проводят в память о разрушении Храма. Он связан с осадой вавилонского царя Навуходоносора II на Иерусалим, в результате чего 17 Тамуза воины царя, сумели разрушить стену и свергнуть еврейскую державу. После чего, через три недели, произошел еще один трагичный случай: был подожжен Храм. Таким образом, пост Тамуза идет ровно три недели - весь траурный период, вплоть до 9 Ава, весь период поста называют неделями Бейн а Мецарим — между теснин, поскольку дни находятся между двумя траурными постами.

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