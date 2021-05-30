Очень важные праздники католиков 30, 31 мая и 3 июня 2021: особенности дат и важные запреты

Следующая неделя у католиков будет особенной. Этот период порадует верующих сразу несколькими значимыми датами подряд. Они посвящены жизни Христа, историческим святым и различным религиозным ценностям.
30 мая - Троица
По католической традиции Торжество Пресвятой Троицы наступает через 7 дней от Пятидесятницы, то есть на 57-й день после Пасхи. Ризы священнослужителей - белого цвета.
30 мая — День святой Жанны д’Арк
Праздник посвящен годовщине ее смерти, которая наступила от сожжения святой на костре 30 мая 1431 года. В этот день ее вспоминают не только как храбрую спасительницу Франции, но и как великую победительницу зла. После казни Жанны на костре, в 1456 году ее реабилитировали, а в 1920 году она была канонизирована.
31 мая — Посещение Девой Марией Елизаветы
Дата установлена в память о визите Девы Марии к своей двоюродной сестре Елизавете. Встреча этих двух женщин была радостным и неповторимым событием. Елизавета в преклонном возрасте после лечения бесплодия, сумела забеременеть.
Посещение Марией Елизаветы означало, что Бог сделал ее своим посредником.
3 июня — Пресвятое Тело и Кровь Христова
Праздник посвящен причащению, правильно называемому Евхаристией. Это таинство предполагает собой освящение
хлеба и вина особым образом и следующем их принятии. Причастие даёт возможность христианину «соединиться с Богом во Христе» в течение католической мессы или евхаристического празднования.