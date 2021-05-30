Очень важные праздники католиков 30, 31 мая и 3 июня 2021: особенности дат и важные запреты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Очень важные праздники католиков 30, 31 мая и 3 июня 2021: особенности дат и важные запреты

5:20:455/30/2021Фото: pixabay.com
0

Праздник Жанны д’Арк отмечается ежегодно 30 мая, в годовщину ее смерти, которая наступила от сожжения святой на костре 30 мая 1431 года. В этот день ее вспоминают не только как храбрую спасительницу Франции, но и как великую победительницу зла.

После казни Жанны на костре, в 1456 году ее реабилитировали

Следующая неделя у католиков будет особенной. Этот период порадует верующих сразу несколькими значимыми датами подряд. Они посвящены жизни Христа, историческим святым и различным религиозным ценностям.

30 мая - Троица
По католической традиции Торжество Пресвятой Троицы наступает через 7 дней от Пятидесятницы, то есть на 57-й день после Пасхи. Ризы священнослужителей - белого цвета.

30 мая — День святой Жанны д’Арк
Праздник посвящен годовщине ее смерти, которая наступила от сожжения святой на костре 30 мая 1431 года. В этот день ее вспоминают не только как храбрую спасительницу Франции, но и как великую победительницу зла. После казни Жанны на костре, в 1456 году ее реабилитировали, а в 1920 году она была канонизирована.

31 мая — Посещение Девой Марией Елизаветы
Дата установлена в память о визите Девы Марии к своей двоюродной сестре Елизавете. Встреча этих двух женщин была радостным и неповторимым событием. Елизавета в преклонном возрасте после лечения бесплодия, сумела забеременеть.
Посещение Марией Елизаветы означало, что Бог сделал ее своим посредником.

3 июня — Пресвятое Тело и Кровь Христова

Праздник посвящен причащению, правильно называемому Евхаристией. Это таинство предполагает собой освящение
хлеба и вина особым образом и следующем их принятии. Причастие даёт возможность христианину «соединиться с Богом во Христе» в течение католической мессы или евхаристического празднования.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
церковьпраздникикатоликихристианинкатолические праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете отмечать торжественные дни?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Очень важные праздники католиков 30, 31 мая и 3 июня 2021: особенности дат и важные запреты
    5:20:45 5/30/2021
    Очень важные праздники католиков 30, 31 мая и 3 июня 2021: особенности дат и важные запреты
    БердскРодители Бердска возмущены распределением мест в детских садах: С пересадкой на автобусе в час пик на другой конец города
    5:00:34 5/30/2021
    Родители Бердска возмущены распределением мест в детских садах: С пересадкой на автобусе в час пик на другой конец города
    Внучку везли на каникулы: Kia Rio вылетела в кювет. Бабушка погибла, девочка сломала позвоночник
    4:31:50 5/30/2021
    Внучку везли на каникулы: Kia Rio вылетела в кювет. Бабушка погибла, девочка сломала позвоночник
    Троица-2021: что запрещено делать католикам и лютеранам 30 мая, а что сделать обязательно
    4:20:03 5/30/2021
    Троица-2021: что запрещено делать католикам и лютеранам 30 мая, а что сделать обязательно
    Как накажут россиян за сбор данных о силовиках
    4:14:37 5/30/2021
    Как накажут россиян за сбор данных о силовиках
    Bloomberg: ЕС предлагает США объединиться против России
    3:51:23 5/30/2021
    Bloomberg: ЕС предлагает США объединиться против России
    Машина Росгвардии сбила двух 10-летних мальчиков на электросамокате: Дети ехали по "зебре" на зеленый свет
    3:33:00 5/30/2021
    Машина Росгвардии сбила двух 10-летних мальчиков на электросамокате: Дети ехали по "зебре" на зеленый свет
    30 мая – Троица-2021 у католиков и лютеран: важные запреты и важнейшие дела на великий христианский праздник
    3:20:42 5/30/2021
    30 мая – Троица-2021 у католиков и лютеран: важные запреты и важнейшие дела на великий христианский праздник
    Никита Пресняков раскрыл тайну отношений с избранниками своей матери Кристины Орбакайте
    3:12:13 5/30/2021
    Никита Пресняков раскрыл тайну отношений с избранниками своей матери Кристины Орбакайте
    Столото: проверить билет тиража 444 "Жилищной лотереи" от 30 мая 2021 года
    3:08:23 5/30/2021
    Столото: проверить билет тиража 444 "Жилищной лотереи" от 30 мая 2021 года